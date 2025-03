Po pristanku zagorel motor Boeinga, potnike evakuirali kar na krilo letala

Letalo, ki je bilo iz Kolorado Springsa namenjeno v Dallas, so nepričakovano preusmerili v Denver. Razlog pa vibracije in težave z motorjem na letalu, kjer je po pristanku izbruhnil požar. Potnike so evakuirali, nekateri so na reševalce čakali stisnjeni kar na krilu letala.

FOTO: Profimeda

FOTO: Profimedia

Evakuirani potniki na krilu letala

Posnetki z letališča razkrivajo, da so se potniki po pristanku stiskali na krilu letala Boeing, nekateri so imeli pri sebi tudi torbe, medtem ko je bil spodnji del letala že v plamenih. Proti njim pa je z lestvami hitelo reševalno osebje, nekateri so skozi gost dim tekli sami.

Požar naj bi izbruhnil pod desnim motorjem letala, pri zadnjih vratih pa se je sprožil tudi napihljiv evakuacijski tobogan. Zagorelo je med manevriranjem po letališki ploščadi, potem ko je posadka ob 17.15 po lokalnem času še v zraku poročala o "vibracijah motorja". Po besedah predstavnika letališča Michaela Konopaseka sta ogenj in dim zajela tudi več izhodov na letališču, a so požar pogasili in do zamud pri drugih letih ni prišlo.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo je nato sporočila, da so potnike varno evakuirali po toboganih. Poročil o hujših poškodbah potnikov ni, je pa letališče naknadno javilo, da so 12 ljudi odpeljali v bolnišnico. Na letalu je bilo sicer 172 potnikov in šest članov posadke, poroča BBC. Uprava bo vzrok napake preiskala, letalska družba American Airlines je po dogodku javila, da je imel Boeing 737-800 težavo povezano z motorjem.