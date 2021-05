Potnike presenetil netopir, letalo se je moralo vrniti na letališče

Letalo indijskega prevoznika Air India, ki je poletelo proti ZDA, se je bilo prisiljeno vrniti v New Delhi, potem ko je v kabino priletel netopir. Na videoposnetkih, ki so se razširili na indijskih družbenih omrežjih, je videti posadko in potnike, kako so se v paniki in šoku odzvali, ko so ugotovili, da v letalu naokoli leta netopir.

Letalo boeing 777 je v četrtek v zgodnjih urah iz prestolnice New Delhi poletelo proti Newarku, ko so kako uro po vzletu na krovu opazili netopirja, je danes poročala tiskovna agencija ANI. Pilot se je odločil, da se letalo vrne na letališče. Po prizemljitvi so letalo razkužili. Netopirja so našli mrtvega v poslovnem razredu. Pristojni oddelek letalske družbe bo sedaj izvedel natančno preiskavo dogodka. V predhodnem poročilu so pri Air India kot verjeten razlog, da je netopir prišel v letalo, navedli vozila za dostavljanje hrane za potnike, od koder po navedbah enega od predstavnikov družbe "ves čas prihajajo podgane in netopirji". Po tem nenavadnem zapletu so potnike premestili na drugo letalo, ki je v Newarku pristalo z nekaj zamude.