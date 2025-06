Potniki obtičali na žičnici Sljeme: 'Tukaj je kot v rastlinjaku, otroci kričijo'

Ena od potnic je za portal 24sata povedala, da je klicala "vse možne službe", vendar ji nihče ni povedal ničesar konkretnega. "Začenja me grabiti panika, že 38 minut sem tukaj s svojim triletnim sinom in je zelo vroče. Občutek je, kot da bi bila v rastlinjaku," je opisala ženska, ki je klicala iz kabine številka 12, medtem ko je visela v zraku in čakala na rešitev.

Dodala je, da je v sosednji kabini videla družino z otroki, ki so panično kričali in prestrašeno čakali.

"Sprašujem se, ali sploh imajo vodo in kako vroče je pri njih, ker jih je toliko. Moj sin je ravnokar jedel, tako da se zaenkrat še dobro počuti," je še dodala.