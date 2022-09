Potniki 'od groze umirali': v letalo je udarila strela

Moški je pojasnil, da je takrat v letalu nastala panika, po letalu pa so se slišali tudi kriki, poroča Večernji list.

" Ravno ko smo se približevali Zagrebu in začeli pristajati, je v letalo udarila strela. Kar naenkrat se je pojavila modra luč in slišal se je močan udarec. Bilo je ravno tako kot da bi bili v središču trka," je povedal eden izmed potnikov, ki je letel s hrvaškim letalskim prevoznikom Croatia Airlines.

"Kar zadeva varnost potnikov, je letalo izdelano po principu Faradayeve kletke, torej je kot ena jeklena mreža. To pomeni, da ščiti pred večjimi poškodbami ob udaru strele, saj se električna energija prenaša v ozračje preko razelektrilnikov statične elektrike," je pojasnil predstavnik Croatia Airlines Davor Janušić .

Letalo so kasneje pregledali, vendar zaradi udara strele ni bil poškodovan. V letalski promet bo zato ponovno vključen po načrtu.

Tudi Hrvaško so v ponedeljek zajela močna neurja, ki so prizadela predvsem severni in osrednji del države.