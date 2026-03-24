Tujina

Stevardeso ob nesreči vrglo iz letala, našli so jo pripeto na sedež

New York, 24. 03. 2026 08.31 pred 1 uro 4 min branja 6

Avtor:
U.Z. STA
Stevanrdesa Solange Tremblay

Newyorško letališče LaGuardia so v ponedeljek popoldne ponovno odprli, potem ko je bilo zaprto zaradi trčenja potniškega letala in gasilskega tovornjaka v nedeljo pozno zvečer. V nesreči sta umrla pilot in kopilot letala, več deset ljudi pa je bilo poškodovanih. Na dan prihajajo zgodbe potnikov, ki opisujejo grozljive trenutke, pa tudi neverjetne zgodbe o preživetju.

Letalo Air Canada z 72 potniki in štirimi člani posadke, s katerim je upravljala družba Jazz Aviation, je pristalo v nedeljo okrog 23.40 po krajevnem času, ko se je zaletelo v gasilski tovornjak, ki je bil na poti na pomoč drugemu letalu, poroča televizija NBC.

Potnica Rebecca Liquori je za News12 Long Island povedala, da se je takoj po pristanku zaslišal glasen pok. "Med spuščanjem smo naleteli na močno turbulenco. Nato smo zelo grobo pristali ... vsi smo to čutili. Letalo se je sunkovito streslo in slišali smo, da pilot poskuša zavirati, da bi preprečil trčenje. Nekaj sekund kasneje se je slišal še zelo glasen pok," je dodala. "Vsi smo popadali s sedežev."

Opisala je še, kako so potniki eden drugemu pomagali zdrseti po krilu navzdol, da bi prišli ven. "Vesela sem, da sem živa," je še dejala. "Nikoli si ne bi mislila, da bi se enourni let, ki sem ga že neštetokrat opravila ... končal tako."

"Takoj po pristanku smo trčili v nekaj in od takrat naprej je nastal kaos ... Vsi smo se sklonili in kričali," je opisal Jack Cabot.

Stevardesa padla iz letala

CBS News, ameriški partner BBC-ja, je poročal, da so stevardeso, ki jo je ob trčenju vrglo skozi luknjo v letalu, našli živo na ploščadi, več kot sto metrov stran od kraja nesreče. Še vedno je bila pripeta na sedež. Imela naj bi hude, a ne smrtno nevarne poškodbe. 

Pozneje jo je njena hči Sarah Lépine identificirala kot Solange Tremblay iz Lachutea, približno 80 kilometrov izven Montreala. "Čudež je, da je sploh živa," je povedala za National Post. "Nad njo je bdel angel varuh. Lahko bi bilo veliko huje."

Lépine je povedala, da je njena mati utrpela več zlomov kosti in so jo odpeljali v bolnišnico na operacijo noge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bili smo približno 100 metrov stran," pa je za BBC povedal 23-letni Leo Medina, ki je bil v času nesreče na krovu drugega letala na vzletno-pristajalni stezi. "Bilo je, kot da bi letalo prerezalo na pol." Po nesreči se je njegovo letalo vrnilo, on pa je na letališču v New Yorku čakal več kot 12 ur. Spal je na tleh, kjer si je postlal s svojimi jaknami.

Preiskava nesreče poteka

Guvernerka države New York Kathy Hochul je na novinarski konferenci na LaGuardii izjavila, da takšne nesreče v mestu ni bilo že 30 let. Posnetki pogovora med kontrolo poletov in gasilskim tovornjakom potrjujejo, da je ta najprej dobil dovoljenje, da prečka pristajalno stezo, nakar ga je kontrolor panično klical nazaj in vmes priznal, "da je zamočil", poroča NBC.

Preberi še Kontrolor skušal preprečiti trčenje letala z gasilci: 'Ustavi se! Ustavi se!'

Minister za transport Sean Duffy je po obisku kraja nesreče spomnil na pomen uporabe varnostnih pasov – na letalu ali v katerem koli drugem prevoznem sredstvu. "Kot ste videli sinoči, ti pasovi rešujejo življenja," je dejal na novinarski konferenci. Zaradi te in številnih drugih letalskih nesreč po ZDA po njegovem prevzemu položaja se sicer Duffy sooča s pozivi k odstopu. Kot je dejal, v dotičnem primeru ne more povedati, kaj je šlo narobe. Na vprašanje, da je v času nesreče delal le en kontrolor poletov, pa je odgovoril, da to ne drži. Pred tem je sam za NBC dejal, da preiskujejo, ali je bil v času nesreče na položaju res le en kontrolor.

Predsednica Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) Jennifer Homendy je dejala, da bo to vprašanje del preiskave, ki bo zajela tudi usposabljanje kontrolorjev glede komuniciranja in druga vprašanja, kot je delovanje tehnične opreme za opozarjanje pred trčenji. Sodelovala bo tudi sorodna agencija iz Kanade.

Letališče LaGuardia bo po Duffyjevih besedah nekaj časa delovalo z zmanjšanimi zmogljivostmi.

Več kot 40 ljudi v bolnišnici

V bolnišnice so po nesreči sprejeli 41 ljudi, od katerih jih je 32 utrpelo lažje poškodbe. Poškodovana sta bila tudi dva gasilca, ki pa nista v smrtni nevarnosti.

Gasilca sta se peljala preverit letalo družbe United, s katerega so poročali o smradu oziroma dimu. Kontrolor jima je dal dovoljenje za prečkanje steze, nakar je očitno ugotovil, da se po njej premika letalo in je skušal gasilca pozvati, naj se obrneta, vendar je bilo prepozno. Nos letala je s hitrostjo okrog 50 kilometrov na uro trčil v vozilo.

Umrla dva mlada pilota

Kanadski mediji poročajo, da je bil eden od pilotov Air Canada, ki sta umrla v trčenju, 30-letni Antoine Forest, domačin iz Quebeca. Ime drugega pilota še ni znano. "Gre za dva mlada moška na začetku svojih karier, zato je to absolutna tragedija," so po poročanju BBC-ja sporočili iz Zvezne uprave za letalstvo (FAA).

Župan New Yorka Zohran Mamdani je nesrečo opisal kot tragično. "Hvaležen sem našim reševalcem, ki so s hitrim ukrepanjem rešili življenja," je še dejal. Pohvalil je "tiste, ki so bili del te strašljive nesreče in so se odzvali ne le mirno, ampak so tudi ponudili roko pomoči osebi poleg sebe".

ZDA v Iranu: Neprimerljiva vojaška moč, nevzdržni stroški

Mraz bo vztrajal: bo po belem božiču tudi velika noč ponekod bela?

galeon
24. 03. 2026 09.42
Ja ženska je slišala kako letalo zavira da ne bi trčilo. Pojma ni imela kaj se dogaja.
cilinderr
24. 03. 2026 09.28
pa tut če dobiš dovoljenje da da greš lahko čez, je treba pogledati levo in desno kot so nas učili v 1. razredu OŠ.
Kozorog123
24. 03. 2026 09.15
In kaj je to v primerjavo z napadi iz žrtvami v Gazi?
Amenhotep
24. 03. 2026 09.42
In kaj je to v primerjavi z žrtvami pokola 7.10. v Izraelu ?
progresivnidaveknastanovanja
24. 03. 2026 09.49
in kaj je to v primerjavi da isralci desetletja pobijajo palestince in se širijo na njihovo ozemlje?
Demiro
24. 03. 2026 10.03
in kaj je to v primerjavi s pokoli gengis kana?
bibaleze
Portal
Zvezdnica iskreno: 'Moj otrok je popoln tak, kot je'
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Zaradi otrok je znana igralka izbrala povsem drugačno življenje
Zaradi otrok je znana igralka izbrala povsem drugačno življenje
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
Dnevni horoskop: Ovni čutijo zagon, dvojčki bodo živahni
Dnevni horoskop: Ovni čutijo zagon, dvojčki bodo živahni
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
vizita
Portal
Kako pogosto bi se morali tuširati
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Zakaj ogljikovih hidratov ni treba izločati iz prehrane
Zakaj ogljikovih hidratov ni treba izločati iz prehrane
Prehod na poletni čas: kaj morate vedeti o vplivu na vaše telo
Prehod na poletni čas: kaj morate vedeti o vplivu na vaše telo
cekin
Portal
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
moskisvet
Portal
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Skriti biser črnogorske obale
Skriti biser črnogorske obale
dominvrt
Portal
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
okusno
Portal
Kaj najraje je Natalija Bratkovič? Njen sanjski jedilnik vas bo presenetil
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
