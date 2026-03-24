Stevardeso ob nesreči vrglo iz letala, našli so jo pripeto na sedež

Letalo Air Canada z 72 potniki in štirimi člani posadke, s katerim je upravljala družba Jazz Aviation, je pristalo v nedeljo okrog 23.40 po krajevnem času, ko se je zaletelo v gasilski tovornjak, ki je bil na poti na pomoč drugemu letalu, poroča televizija NBC. Potnica Rebecca Liquori je za News12 Long Island povedala, da se je takoj po pristanku zaslišal glasen pok. "Med spuščanjem smo naleteli na močno turbulenco. Nato smo zelo grobo pristali ... vsi smo to čutili. Letalo se je sunkovito streslo in slišali smo, da pilot poskuša zavirati, da bi preprečil trčenje. Nekaj sekund kasneje se je slišal še zelo glasen pok," je dodala. "Vsi smo popadali s sedežev." Opisala je še, kako so potniki eden drugemu pomagali zdrseti po krilu navzdol, da bi prišli ven. "Vesela sem, da sem živa," je še dejala. "Nikoli si ne bi mislila, da bi se enourni let, ki sem ga že neštetokrat opravila ... končal tako."

Nesreča na letališču LaGuardia AP

"Takoj po pristanku smo trčili v nekaj in od takrat naprej je nastal kaos ... Vsi smo se sklonili in kričali," je opisal Jack Cabot.

Stevardesa padla iz letala

CBS News, ameriški partner BBC-ja, je poročal, da so stevardeso, ki jo je ob trčenju vrglo skozi luknjo v letalu, našli živo na ploščadi, več kot sto metrov stran od kraja nesreče. Še vedno je bila pripeta na sedež. Imela naj bi hude, a ne smrtno nevarne poškodbe. Pozneje jo je njena hči Sarah Lépine identificirala kot Solange Tremblay iz Lachutea, približno 80 kilometrov izven Montreala. "Čudež je, da je sploh živa," je povedala za National Post. "Nad njo je bdel angel varuh. Lahko bi bilo veliko huje." Lépine je povedala, da je njena mati utrpela več zlomov kosti in so jo odpeljali v bolnišnico na operacijo noge.

"Bili smo približno 100 metrov stran," pa je za BBC povedal 23-letni Leo Medina, ki je bil v času nesreče na krovu drugega letala na vzletno-pristajalni stezi. "Bilo je, kot da bi letalo prerezalo na pol." Po nesreči se je njegovo letalo vrnilo, on pa je na letališču v New Yorku čakal več kot 12 ur. Spal je na tleh, kjer si je postlal s svojimi jaknami.

Preiskava nesreče poteka

Guvernerka države New York Kathy Hochul je na novinarski konferenci na LaGuardii izjavila, da takšne nesreče v mestu ni bilo že 30 let. Posnetki pogovora med kontrolo poletov in gasilskim tovornjakom potrjujejo, da je ta najprej dobil dovoljenje, da prečka pristajalno stezo, nakar ga je kontrolor panično klical nazaj in vmes priznal, "da je zamočil", poroča NBC.

Minister za transport Sean Duffy je po obisku kraja nesreče spomnil na pomen uporabe varnostnih pasov – na letalu ali v katerem koli drugem prevoznem sredstvu. "Kot ste videli sinoči, ti pasovi rešujejo življenja," je dejal na novinarski konferenci. Zaradi te in številnih drugih letalskih nesreč po ZDA po njegovem prevzemu položaja se sicer Duffy sooča s pozivi k odstopu. Kot je dejal, v dotičnem primeru ne more povedati, kaj je šlo narobe. Na vprašanje, da je v času nesreče delal le en kontrolor poletov, pa je odgovoril, da to ne drži. Pred tem je sam za NBC dejal, da preiskujejo, ali je bil v času nesreče na položaju res le en kontrolor. Predsednica Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) Jennifer Homendy je dejala, da bo to vprašanje del preiskave, ki bo zajela tudi usposabljanje kontrolorjev glede komuniciranja in druga vprašanja, kot je delovanje tehnične opreme za opozarjanje pred trčenji. Sodelovala bo tudi sorodna agencija iz Kanade. Letališče LaGuardia bo po Duffyjevih besedah nekaj časa delovalo z zmanjšanimi zmogljivostmi.

Več kot 40 ljudi v bolnišnici

V bolnišnice so po nesreči sprejeli 41 ljudi, od katerih jih je 32 utrpelo lažje poškodbe. Poškodovana sta bila tudi dva gasilca, ki pa nista v smrtni nevarnosti. Gasilca sta se peljala preverit letalo družbe United, s katerega so poročali o smradu oziroma dimu. Kontrolor jima je dal dovoljenje za prečkanje steze, nakar je očitno ugotovil, da se po njej premika letalo in je skušal gasilca pozvati, naj se obrneta, vendar je bilo prepozno. Nos letala je s hitrostjo okrog 50 kilometrov na uro trčil v vozilo.

Umrla dva mlada pilota