Prerivali so se in skrivali na straniščih: 'Mislil sem, da je šala za noč čarovnic'

V napadu z nožem na vlaku v grofiji Cambridgeshire na vzhodu Anglije je bilo v soboto zvečer ranjenih deset ljudi, devet naj bi jih utrpelo življenjsko nevarne poškodbe, je sporočila policija, ki je v povezavi z napadom že prijela dva osumljenca.

Ljudje so se prerivali, hodili en čez drugega, nekateri so se skrivali v straniščih, poroča Sky News.

Wren Chambers je za BBC povedala, da je v nekem trenutku poškodovani moški stekel proti njej in kričal: "Imajo nož, zabodli so me!" "Vsi potniki so se zgnetli naprej ... vsi so se stiskali skupaj, " je opisala.

Olly Foster je povedal, da so bili potniki v "popolni paniki". Ko je slišal ljudi kričati, je sprva mislil, da gre za nekakšno zakasnelo potegavščino za noč čarovnic. V nekaj minutah so se ljudje začeli prebijati skozi vagon, Foster pa je opazil, da je njegova roka povsem okrvavljena, saj je bil sedež, na katerega se je naslonil, prekrit s krvjo.

Foster je povedal tudi, kako je starejši moški enemu od napadalcev preprečil, da bi zabodel mlajše dekle, zaradi česar je utrpel ureznino na glavi in vratu. "Potniki okoli njega so s svojimi jaknami poskušali ustaviti krvavitev," je opisal.

Edini predmet, ki bi ga ljudje v njegovem vagonu lahko uporabili proti napadalcu, je bila steklenica viskija, zaradi česar so molili, da ne bi vstopil v vagon, je še povedal Foster. Čeprav je incident trajal le okoli 10 do 15 minut, pravi, da se mu je "zdelo kot cela večnost".

Delavec londonske podzemne železnice Dean McFarlane je povedal, da je videl več okrvavljenih ljudi, ki so tekli po peronu na postaji Huntingdon, pri čemer je bil moški v beli srajci "popolnoma prekrit s krvjo".

Potniki so pozneje na peronu videli moškega z velikim nožem, v katerega so oboroženi policisti uperili orožje. Ena od prič je povedala, da so zoper njega nato uporabili elektrošoker in ga pridržali.