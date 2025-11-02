Svetli način
Tujina

Prerivali so se in skrivali na straniščih: 'Mislil sem, da je šala za noč čarovnic'

Cambridge, 02. 11. 2025 08.16 | Posodobljeno pred eno minuto

U.Z.
Na dan prihajajo izpovedi potnikov z britanskega vlaka, na katerem se je zgodil krvavi napad. Opisujejo, kako so ranjeni ljudje bežali po vlaku, se prerivali, nekateri so se skrili v stranišča. "Ko sem slišal ljudi kričati, sem sprva mislil, da gre za nekakšno zakasnelo potegavščino za noč čarovnic," je povedal Olly Foster. Nato se je naslonil na povsem okrvavljen sedež in spoznal, da gre zares. Videl je tudi moškega, ki je enemu od napadalcev preprečil, da bi zabodel mlajše dekle.

V napadu z nožem na vlaku v grofiji Cambridgeshire na vzhodu Anglije je bilo v soboto zvečer ranjenih deset ljudi, devet naj bi jih utrpelo življenjsko nevarne poškodbe, je sporočila policija, ki je v povezavi z napadom že prijela dva osumljenca.

Na dan pa že prihajajo izpovedi pretresenih potnikov z vlaka. 

Wren Chambers je za BBC povedala, da je v nekem trenutku poškodovani moški stekel proti njej in kričal: "Imajo nož, zabodli so me!" "Vsi potniki so se zgnetli naprej ... vsi so se stiskali skupaj," je opisala.

Ljudje so se prerivali, hodili en čez drugega, nekateri so se skrivali v straniščih, poroča Sky News.

Olly Foster je povedal, da so bili potniki v "popolni paniki". Ko je slišal ljudi kričati, je sprva mislil, da gre za nekakšno zakasnelo potegavščino za noč čarovnic. V nekaj minutah so se ljudje začeli prebijati skozi vagon, Foster pa je opazil, da je njegova roka povsem okrvavljena, saj je bil sedež, na katerega se je naslonil, prekrit s krvjo.

Foster je povedal tudi, kako je starejši moški enemu od napadalcev preprečil, da bi zabodel mlajše dekle, zaradi česar je utrpel ureznino na glavi in vratu. "Potniki okoli njega so s svojimi jaknami poskušali ustaviti krvavitev," je opisal.

Edini predmet, ki bi ga ljudje v njegovem vagonu lahko uporabili proti napadalcu, je bila steklenica viskija, zaradi česar so molili, da ne bi vstopil v vagon, je še povedal Foster. Čeprav je incident trajal le okoli 10 do 15 minut, pravi, da se mu je "zdelo kot cela večnost".

Delavec londonske podzemne železnice Dean McFarlane je povedal, da je videl več okrvavljenih ljudi, ki so tekli po peronu na postaji Huntingdon, pri čemer je bil moški v beli srajci "popolnoma prekrit s krvjo".

Potniki so pozneje na peronu videli moškega z velikim nožem, v katerega so oboroženi policisti uperili orožje. Ena od prič je povedala, da so zoper njega nato uporabili elektrošoker in ga pridržali.

vlak izpovedi potniki napad z nožem velika britanija
ISSN 1581-3711
