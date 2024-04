Potniki že šest dni lovijo ladjo, ki jih je pustila na afriškem otoku

Osem potnikov se je 27. marca prepozno vrnilo na ladjo, zato je ta afriško otoško državo Sao Tome in Prinicipe zapustila brez njih. V družbi Norwegian Cruise Line so pojasnili, da so potniki zamudili rok za vrnitev, ki je bil ob 15. uri po lokalnem času. "Čeprav je to zelo nesrečna situacija, so gostje odgovorni, da se na ladjo vrnejo ob določenem času, ki ga dnevno komuniciramo in je objavljen tik pred izstopom s plovila," so zapisali v odzivu.

Dodali so, da so potne liste predali pristojnim v pristanišču, gostje pa se lahko vrnejo na ladjo na naslednji predvideni destinaciji, a morajo stroške potovanja do tja poravnati sami.

Dva izmed nesrečnih potnikov, Jill in Jay Campbell iz ZDA, sta spregovorila za CNN. Kot sta povedala, je skupina 15 ur potovala čez šest držav, da bi se lahko v nedeljo v Gambiji znova vkrcala na ladjo. A ladja za križarjenje se zaradi oseke ni mogla zasidrati in je na morju preživela dodaten dan. Skupina potnikov se zdaj pomika proti Senegalu, kamor naj bi ladja prispela danes.

Po besedah ameriškega para je v skupini več starejših, eden potnik je paraplegik, ena potnica pa je noseča. Eden od potnikov je že pet dni brez zdravil za srce, ki so ostala na ladji, zaradi česar je zbolel. Večina je na ladji pustila tudi svoje kreditne kartice.