Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Potomci Judov, ki so jim nacisti ukradli Van Goghovo sliko, tožijo Metropolitanski muzej

New York, 31. 10. 2025 16.22 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
10

Judovski par, ki je bil med drugo svetovno vojno prisiljen zbežati iz nacistične Nemčije, je za seboj pustil sliko Vincenta van Gogha iz leta 1889 'Obiranje oljk'. Njuni dediči so v boju za lastništvo umetnine vložili tožbo proti newyorškemu muzeju Met in grški fundaciji. Zahtevajo vrnitev slike in izplačilo odškodnine.

Dediči judovskega para, ki je v tridesetih letih prejšnjega stoletja pobegnil iz Nemčije, tožijo Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku (Met) in grško umetniško fundacijo zaradi van Goghove oljne slike, za katero pravijo, da so jo družini ukradli nacisti.

Muzej je sliko z naslovom 'Obiranje oljk', ki jo je slavni slikar ustvaril leta 1889, kupil leta 1956 za 125.000 dolarjev (108.000 evrov). Leta 1972 so jo prodali naprej grškemu mogotcu, poroča Euronews.

Slika 'Obiranje oljk', ki jo je Vincent van Gogh naslikal leta 1889, je bila leta 1972 prodana fundaciji Basile & Elise Goulandris.
Slika 'Obiranje oljk', ki jo je Vincent van Gogh naslikal leta 1889, je bila leta 1972 prodana fundaciji Basile & Elise Goulandris. FOTO: Profimedia

V tožbi, o kateri je prvi poročal New York Times, potomci para trdijo, da je ameriški muzej "vedel oziroma bi moral vedeti, da so sliko verjetno ukradli nacisti". Dediči zdaj zahtevajo vrnitev slike in odškodnino.

Tožniki so potomci Hedwige in Fredericka Sterna, para iz Münchna, ki je sliko kupil leta 1935. Družina s šestimi otroki je bila leto kasneje zaradi vse večjega nacističnega preganjanja Judov prisiljena zbežati v Združene države Amerike. V tožbi trdijo tudi, da jim takratne oblasti niso dovolile, da bi umetnino odnesli s seboj. Namesto tega so jo razglasili za "nemško kulturno lastnino". Nacisti so leta 1938 sliko v imenu Strenovih nato prodali, sami pa zaplenili dobišek, še izhaja iz tožbe, ki so jo svojci v ponedeljek vložili na zvezno okrožno sodišče na Manhattnu.

Lastništvo med letoma 1924 in 1948 zabrisano?

Slika je v ZDA prispela po koncu druge svetovne vojne, kjer jo je kupil Vincent Astor, ugledni poslovnež in filantrop. Pozneje jo je prodal Metropolitanskemu muzeju, ta pa naprej Grku Basilu Goulandrisu in njegovi ženi Elise. Slika je trenutno na ogled v atenskem muzeju, s katerim upravlja istoimenska fundacija para. Na njihovi spletni strani je sicer v razdelku, kjer je navedeno poreklo umetnine, preteklo lastništvo med leti 1924 in 1948 sicer prazno, Sternovi pa sploh nikjer niso omenjeni. Glede na sodne dokumente je slika danes vredna več kot 75.000 dolarjev (64.800 evrov).

Fundacija Basile & Elise Goulandris obtožbe, da namerno prikriva zgodovinsko poreklo slike, zavrača.

Potomci para v tožbi trdijo, da je nad prodajo leta 1972 bdel Theodore Rousseau ml., kustos evropskih slik v Metu. "Ključno je, da je bil Rousseau tudi eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za nacistično plenjenje umetnin," piše v tožbi. "Storil ni prav ničesar, da bi preveril poreklo slike, kako je prišla iz Nemčije in kdo so bili njeni lastniki tam – ter tako zaščitil sebe in muzej."

Tožniki so podobno tožbo sicer že leta 2022 vložili na kalifornijsko sodišče, a je to obravnavo lani zavrnilo, po tem, ko so presodili, da za zadevo nimajo pristojnosti.

"V desetletjih po koncu druge svetovne vojne je bila ta slika, ki so jo ukradli nacisti, večkrat in na skrivaj preprodana," so ob tem dejali odvetniki dedičev. Metropolitanski muzej pa je že večkrat javno poudaril, da za povezavo umetniškega dela z družino Stern niso vedeli. "Kot odgovor na sistematično in obsežno plenjenje s strani nacističnega režima, je izvor del, ki so v času nacistične okupacije v Evropi menjala lastnike, že dolgo področje, ki mu muzej namenja posebno pozornost," piše na njihovi spletni strani.

slika Vincent van Gogh Obiranje oljk tožba Metropolitanski muzej umetnosti potomci
Naslednji članek

Letalo nenadoma več tisoč metrov navzdol, potniki poškodovani

SORODNI ČLANKI

Družina Kadgien poleg Portreta dame skrivala še 22 drugih umetniških del

Nakit, povezan z nacisti, gre na dražbo: zbirka ocenjena na 134 milijonov evrov

Muzej lahko obdrži umetniško delo, ki so ga zaplenili nacisti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
31. 10. 2025 17.20
+2
Jude bi morali tožiti , da vrnejo vso zemljo , ki so jo ukradli Palestincem in prisoditi tudi visoko odškodnino
ODGOVORI
2 0
progresivnidaveknastanovanja
31. 10. 2025 17.24
Judi bi lahko v najboljsem primeru imeli manjsino v palestinski drzavi. Izrael zbrisat iz zemljevida in zasezit vso imetje za povracilo skode.
ODGOVORI
0 0
Hrast1234
31. 10. 2025 17.12
+1
Dobijo. Enako, kot so se odločili ne potamanit vse v Gazi!
ODGOVORI
1 0
komarec
31. 10. 2025 16.58
+1
Kaki nacisti?
ODGOVORI
1 0
Kislarepa20
31. 10. 2025 16.57
+1
slika jim je bila obljubljena 1.000.000 let nazaj
ODGOVORI
2 1
Anion6anion
31. 10. 2025 16.54
+4
Judje najbolj zlovešča sekta na svetu. Želijo zavladati svetu, če že celo, niso prevzeli oblast.
ODGOVORI
6 2
Actual Asparagus
31. 10. 2025 17.02
-3
si jim fauš,ha? Ti bi raje videl, da te vodijo muslimani. Ali pa komunisti...predvidevam...
ODGOVORI
0 3
Anion6anion
31. 10. 2025 17.03
+3
Ko bodo tvojo idoli zvedeli da si kristjan te bodo najmanj spljuvali , če ne križali.
ODGOVORI
3 0
travc
31. 10. 2025 16.50
+0
Nacisti so spet na oblasti.Nič ne bo.
ODGOVORI
1 1
Miro123
31. 10. 2025 16.43
+1
A lahko popravite, ker Vangogova slika danes nikakor ne more vit vredna le 65000€?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330