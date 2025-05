Potonila luksuzna jahta: namesto sedem oseb na krovu več kot 30 vplivnic

Med vikendom Formule 1 se je na luksuzni jahti, namenjeni petim potnikom, ob obali Miami Beacha zbralo približno 30 vplivnic. V bikinijih so nazdravljale, plesale in se zabavale, številne pa so vsebino objavljale tudi na svojih družbenih omrežjih.

Na enem od posnetkov, ki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, je videti, kako so ženskam delili oranžne rešilne jopiče, medtem ko so čakale, da se bodo vkrcale v reševalne čolne. Na kraj so prihiteli reševalci, jahta "Tecnomar for Lamborghini 63" pa je počasi izginila v morje.

Vendar se zdi, da se ženske kljub kaosu, ki se je odvijal okoli njih, niso pustile motiti. Glede na posnetke so namreč, medtem ko se je jahta potapljala, še naprej ostale dobre volje, se zabavale, smejale in plesale v reševalnih čolnih.