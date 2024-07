Potop do znamenitih razbitin v razburkanem morju ga je stal življenja

Grčija je terjala še eno smrtno žrtev med turisti. A tokrat ne zaradi vročine. 33-letni britanski turist je namreč umrl med potapljanjem na priljubljeni potapljaški točki, pri znamenitem brodolomu Epanomi. Med njegovim podvigom se je namreč vreme spremenilo in razburkalo prej mirno morje. Moškega so nezavestnega potegnili iz vode, a mu tudi s takojšnjim oživljanjem niso več mogli pomagati.

Minuli konec tedna so iz morja pri razbitinah brodoloma Epanomi potegnili 33-letnega britanskega turista. The Independent navaja lokalne medije, ki pišejo, da je neimenovani moški umrl med potapljanjem v slabem vremenu in v razburkanem morju. "Plaval je v vodi, ko se je vreme spremenilo in je začelo deževati," je za The Sun povedal uradnik obalne straže.

Epanomi FOTO: Shutterstock icon-expand

O težavah potapljača so lokalne oblasti obvestili ljudje, ki so bili na plaži in so opazovali potop. Potapljača pa je iz bode sicer potegnil eden od plavalcev. Na kraj so nemudoma prihiteli reševalci, ki so 33-letnika skušali oživljati, a so bili pri tem neuspešni. Smrt še enega britanskega turista je potrdilo tudi britansko zunanje ministrstvo, ki je sporočilo, da so v stiku z družino pokojnega ter tudi z lokalnimi oblastmi. Incident sicer preiskuje tudi pristaniška uprava mesta Michaniona, obdukcijo pa bodo opravili v bližnji bolnišnici Hippocrates.