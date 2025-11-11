Potop katamarana: več kot 50 turistov pristalo v morju

12-metrski katamaran Boca de Yuma, na katerega se je vkrcalo 55 turistov z nemške križarke Mein Schiff1, ki so na morju želeli opazovati sončni zahod, je potonilo tik ob obali zaliva Samana v Dominikanski republiki.
Na družbenim omrežjih so zakrožili posnetki, ki kažejo turiste v rešilnih jopičih, ki so po potopu pristali v morju. Med njimi so tudi otroci in starejši ljudje. Reševalne ekipe so kmalu prišle na kraj in rešile vse potnike s katamarana. Nekateri so utrpeli lažje poškodbe, je poročal časnik Dominican Today.
Pri reševanju je sodelovala dominikanska mornarica, ki je na Facebooku pojasnila, da je imelo plovilo, na katerem sta bila tudi dva člana posadke, okvaro v trupu, zato je začelo puščati vodo. Dodali so, da pristaniške oblasti preiskujejo incident. "Mornarica Dominikanske republike sodeluje z lokalnimi oblastmi pri ugotavljanju odgovornosti in sprejemanju preventivnih ukrepov, da bi se v prihodnje izognili podobnim incidentom," so sporočili.
Po prvih informacijah se je nesreča zgodila po tem, ko naj bi katamaran trčil s predmetom v vodi. Kapitan je takoj kontaktiral druge ladje v bližini in zaprosil za pomoč.
En potnik je za nemško RTL povedal, da osebje križarke ni poskrbelo za pretresene potnike. Potopljeni katamaran je sicer pripadal turistični agenciji, ki ponuja izlete na območju Los Haitises, je poročal lokalni časopis Listin Diario.
Organizator križarjenja, TUI Cruises, je sporočil, da njihovi predstavniki sodelujejo s ponudnikom potovanja in pristaniškimi oblastmi, piše britanski časnik Metro. Predstavnik podjetja je sporočil, da so vsi njihovi gostje varni in da so jih takoj po reševanju vrnili na križarko. Prav tako naj bi gostom ponudili odškodnino, vsi pa so se odločili za nadaljevanje križarjenja in so že na poti na Jamajko.
