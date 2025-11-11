Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Potop katamarana: več kot 50 turistov pristalo v morju

Santo Domingo, 11. 11. 2025 17.40 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
0

Turisti z nemške križarke so se v nedeljo s katamaranom odpravili na morje ob obali Dominikanske republike. Med plutjem pa je plovilo začelo puščati vodo in se potopilo, posledično je več kot 50 turistov pristalo v morju. Vse potnike so rešili, nekaj jih je bilo lažje poškodovanih.

12-metrski katamaran Boca de Yuma, na katerega se je vkrcalo 55 turistov z nemške križarke Mein Schiff1, ki so na morju želeli opazovati sončni zahod, je potonilo tik ob obali zaliva Samana v Dominikanski republiki. 

Na družbenim omrežjih so zakrožili posnetki, ki kažejo turiste v rešilnih jopičih, ki so po potopu pristali v morju. Med njimi so tudi otroci in starejši ljudje. Reševalne ekipe so kmalu prišle na kraj in rešile vse potnike s katamarana. Nekateri so utrpeli lažje poškodbe, je poročal časnik Dominican Today

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri reševanju je sodelovala dominikanska mornarica, ki je na Facebooku pojasnila, da je imelo plovilo, na katerem sta bila tudi dva člana posadke, okvaro v trupu, zato je začelo puščati vodo. Dodali so, da pristaniške oblasti preiskujejo incident. "Mornarica Dominikanske republike sodeluje z lokalnimi oblastmi pri ugotavljanju odgovornosti in sprejemanju preventivnih ukrepov, da bi se v prihodnje izognili podobnim incidentom," so sporočili. 

Po prvih informacijah se je nesreča zgodila po tem, ko naj bi katamaran trčil s predmetom v vodi. Kapitan je takoj kontaktiral druge ladje v bližini in zaprosil za pomoč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

En potnik je za nemško RTL povedal, da osebje križarke ni poskrbelo za pretresene potnike. Potopljeni katamaran je sicer pripadal turistični agenciji, ki ponuja izlete na območju Los Haitises, je poročal lokalni časopis Listin Diario.

Organizator križarjenja, TUI Cruises, je sporočil, da njihovi predstavniki sodelujejo s ponudnikom potovanja in pristaniškimi oblastmi, piše britanski časnik Metro. Predstavnik podjetja je sporočil, da so vsi njihovi gostje varni in da so jih takoj po reševanju vrnili na križarko. Prav tako naj bi gostom ponudili odškodnino, vsi pa so se odločili za nadaljevanje križarjenja in so že na poti na Jamajko. 

potop katamaran turisti karibsko morje dominikanska republika
Naslednji članek

20 'izčrpavajočih' dni 'nočne more'

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330