Potop katamarana: več kot 50 turistov pristalo v morju

Turisti z nemške križarke so se v nedeljo s katamaranom odpravili na morje ob obali Dominikanske republike. Med plutjem pa je plovilo začelo puščati vodo in se potopilo, posledično je več kot 50 turistov pristalo v morju. Vse potnike so rešili, nekaj jih je bilo lažje poškodovanih.

12-metrski katamaran Boca de Yuma, na katerega se je vkrcalo 55 turistov z nemške križarke Mein Schiff1, ki so na morju želeli opazovati sončni zahod, je potonilo tik ob obali zaliva Samana v Dominikanski republiki. Na družbenim omrežjih so zakrožili posnetki, ki kažejo turiste v rešilnih jopičih, ki so po potopu pristali v morju. Med njimi so tudi otroci in starejši ljudje. Reševalne ekipe so kmalu prišle na kraj in rešile vse potnike s katamarana. Nekateri so utrpeli lažje poškodbe, je poročal časnik Dominican Today.

Pri reševanju je sodelovala dominikanska mornarica, ki je na Facebooku pojasnila, da je imelo plovilo, na katerem sta bila tudi dva člana posadke, okvaro v trupu, zato je začelo puščati vodo. Dodali so, da pristaniške oblasti preiskujejo incident. "Mornarica Dominikanske republike sodeluje z lokalnimi oblastmi pri ugotavljanju odgovornosti in sprejemanju preventivnih ukrepov, da bi se v prihodnje izognili podobnim incidentom," so sporočili. Po prvih informacijah se je nesreča zgodila po tem, ko naj bi katamaran trčil s predmetom v vodi. Kapitan je takoj kontaktiral druge ladje v bližini in zaprosil za pomoč.

