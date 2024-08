Potop luksuzne superjahte: Zaposleni pomotoma pustil odprta vrata

Grški mediji poročajo, da je do močnega dotoka vode prišlo potem, ko je eden od članov posadke pustil odprta stranska vrata. Zaradi poslabšanja vremena so namreč nemudoma zaprli vsa vrata na ladji, da bi se tako izognili morebitni katastrofi, le ena so pomotoma pustili odprta. Močni valovi so se tako zaletavali v jahto, ki se je komaj držala na površju.

Nekateri viri sicer poročajo, da je ladja namenoma zapeljala bližje obali in "nasedla," da se ne bi potopila na odprtem morju.