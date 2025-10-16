Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Potopili so se z neuporabno in poškodovano podmornico

Washington, 16. 10. 2025 13.06 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
1

Nesrečo podmornice Titan, ki je junija 2023 potonila v Atlantiku, so povzročile inženirske napake in pomanjkljivo testiranje, je v poročilu ugotovila ameriška uprava za varnost v prometu (NTSB). Ob imploziji podmornice podjetja OceanGate je na poti do razbitin ladje Titanik umrlo vseh pet ljudi na krovu.

Preiskovalci pri NTSB so ugotovili, da je bila podmornica Titan izdelana neustrezno, saj ni izpolnjevala potrebnih zahtev glede trdnosti in trajnosti konstrukcije, in da je Oceangate ni ustrezno varnostno preizkusil.

Poleg tega so pri podjetju imeli napačne podatke o poškodbah na podmornici po enem izmed prejšnjih potopov, zaradi katerih je sploh ne bi smeli uporabljati.

NTSB je tako potrdil ugotovitve ameriške obalne straže, ki je v svojem poročilu avgusta kot glavni vzrok nesreče prav tako navedla, da podjetje ni upoštevalo uveljavljenih inženirskih protokolov za varnost, testiranje in vzdrževanje podmornice.

Titan
Titan FOTO: Shutterstock

Tako obalna straža kot NTSB sta ugotovili še, da je direktor podjetja OceanGate Stockton Rush, ki je v času nesreče upravljal podmornico Titan, večkrat namerno prezrl varnostne zahteve, inšpekcijske preglede in postopke vzdrževanja, poroča britanski BBC.

Eden izmed tehnikov v podjetju OceanGate je po navedbah NTSB med preiskavo izrazil zaskrbljenost nad poslovnim modelom, zlasti nad tem, da so se stranke v zameno za plačilo lahko udeležile odprave kot "strokovnjaki" in ne kot potniki. Po navedbah tehnika naj bi Rush zavestno ravnal v nasprotju s pravili in dejal, da bo v primeru, če bi ameriška obalna straža "postala problem", preprosto "podkupil še kakega kongresnika".

Peterica na krovu podmornice Titan, ki jo je pilotiral Rush, se je 18. junija 2023 spustila v globine severnega Atlantika, da bi opazovala razbitine ladje Titanik. Toda manj kot dve uri po spustu je bil stik s podmornico izgubljen in kmalu je postalo jasno, da je bila podmornica uničena v imploziji. Njene ostanke so našli kakih 500 metrov stran od razbitin Titanika.

Štirje umrli potniki so morali pred potopom podpisati dokument, ki je podjetje opral krivde v primeru nesreče, vsak izmed njih pa je za ekspedicijo plačal 250.000 ameriških dolarjev. OceanGate je sicer kmalu po nesreči prenehal delovati.

Tita podmornica nesreča napaka
Naslednji članek

Solastnik skupine Pivac obsojen na zapor in 1,5 milijona evrov denarne kazni

Naslednji članek

Umrl zadnji član prve odprave na Everest: pod vrh odšel kot nosač brez izkušenj

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enajstdvanajst1
16. 10. 2025 13.25
jaz sem videl razbitine titanica na slikah privarčeval 250 000 evrov pa še vedno sem ziv... kdo je sedaj pametnejši in bogatejši??
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305