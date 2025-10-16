Potopili so se z neuporabno in poškodovano podmornico

NTSB je tako potrdil ugotovitve ameriške obalne straže, ki je v svojem poročilu avgusta kot glavni vzrok nesreče prav tako navedla, da podjetje ni upoštevalo uveljavljenih inženirskih protokolov za varnost, testiranje in vzdrževanje podmornice.

Poleg tega so pri podjetju imeli napačne podatke o poškodbah na podmornici po enem izmed prejšnjih potopov, zaradi katerih je sploh ne bi smeli uporabljati.

Preiskovalci pri NTSB so ugotovili, da je bila podmornica Titan izdelana neustrezno, saj ni izpolnjevala potrebnih zahtev glede trdnosti in trajnosti konstrukcije, in da je Oceangate ni ustrezno varnostno preizkusil.

Tako obalna straža kot NTSB sta ugotovili še, da je direktor podjetja OceanGate Stockton Rush, ki je v času nesreče upravljal podmornico Titan, večkrat namerno prezrl varnostne zahteve, inšpekcijske preglede in postopke vzdrževanja, poroča britanski BBC.

Eden izmed tehnikov v podjetju OceanGate je po navedbah NTSB med preiskavo izrazil zaskrbljenost nad poslovnim modelom, zlasti nad tem, da so se stranke v zameno za plačilo lahko udeležile odprave kot "strokovnjaki" in ne kot potniki. Po navedbah tehnika naj bi Rush zavestno ravnal v nasprotju s pravili in dejal, da bo v primeru, če bi ameriška obalna straža "postala problem", preprosto "podkupil še kakega kongresnika".

Peterica na krovu podmornice Titan, ki jo je pilotiral Rush, se je 18. junija 2023 spustila v globine severnega Atlantika, da bi opazovala razbitine ladje Titanik. Toda manj kot dve uri po spustu je bil stik s podmornico izgubljen in kmalu je postalo jasno, da je bila podmornica uničena v imploziji. Njene ostanke so našli kakih 500 metrov stran od razbitin Titanika.

Štirje umrli potniki so morali pred potopom podpisati dokument, ki je podjetje opral krivde v primeru nesreče, vsak izmed njih pa je za ekspedicijo plačal 250.000 ameriških dolarjev. OceanGate je sicer kmalu po nesreči prenehal delovati.