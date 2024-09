Potopitev luksuzne jadrnice: štirje niso utonili, temveč so se zadušili

Ko je luksuzna jadrnica tonila proti morskemu dnu, so v plovilu nastajali t. i. zračni žepi. Prav tja pa so se zgrinjali tudi ujeti pod palubo Bayesiana, v upanju, da bi se jim naposled uspelo rešiti iz morskega groba. Brodolom je terjal sedem smrtnih žrtev, kot so sporočile italijanske oblasti, pa so se najmanj štiri žrtve zadušile, ko je v enem od teh zračnih žepov zmanjkalo kisika, kabino pa je nato napolnil ogljikov dioksid.

OGLAS

Direktor bančništva Jonathan Bloomer, njegova žena Judy Bloomer, odvetnik Chris Morvillo in njegova žena Neda Morvillo so bili med sedmimi žrtvami brodoloma ob Siciliji, ki se je zgodil minuli mesec. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, pa je obdukcija zdaj pokazala, da četverica v pljučih ni imela vode. Prav tako na štirih ponesrečencih niso odkrili znakov zunanjih poškodb. In kaj torej preiskovalcem pravi ta nova informacija?

Bayesian FOTO: Profimedia icon-expand

Preiskava nakazuje, da se nihče od naštetih ob potopu Bayesiana ni utopil ali umrl zaradi poškodb. Kar vodi do naslednje možne razlage - ko je v zračnem žepu, ki je ob potopitvi luksuzne jadrnice nastal pod krovom, zmanjkalo kisika, se je četverica najverjetneje zadušila, piše BBC, ki navaja italijanske medije. Preiskovalci namreč verjamejo, da se je kabina, v kateri so našli štiri trupla, ko je zmanjkalo kisika, napolnila z ogljikovim dioksidom, kar je nato vodilo v smrt četverice potnikov.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Žrtve jadrnice Bayesian icon-picture-layer-2 1 / 3

Po poročanju italijanskih medijev so potapljači, ki so sodelovali pri iskanju pokojnih, žrtve odkrili na levi strani trupa jadrnice. Slednje nakazuje, da so potniki pred svojo smrtjo skušali doseči zadnje preostale zračne žepe, ki so nastali, ko se je plovilo med potapljanjem nagnilo v desno. Obdukcijo ostalih treh žrtev naj bi opravili v naslednjih dneh V brodolomu jadrnice so umrli tudi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch, njegova 18-letna hči Hannah Lynch in kuhar na jahti Recaldo Thomas. Obdukcije preostalih treh naj bi italijanske oblasti opravili v naslednjih dneh. Tragedijo je preživela Lyncheva žena Angela Bacares, prav tako pa tudi 14 drugih oseb, ki so bili v času nevihte, ki je potopilaBayesian, na krovu jadrnice.