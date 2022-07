Potopljen Kentucky: najstnica rešila psa in na strehi več ur čakala na pomoč

CNN ob tem poroča o 17-letni deklici Chloe Adams , ki je pred poplavami rešila sebe in svojega psa. Skupaj z ljubljenčkom je namreč uspela zaplavati na streho sosednje hiše, kjer je nato več ur sedela in čakala na reševalce.

"Moja hči je nocoj varna in zdrava," je na spletu sporočil njen oče. "Danes smo izgubili vse ... vse, razen tistega, kar je najpomembnejše," je še zapisal. Po njegovih besedah je 17-letnico in psa sicer rešil moški, ki je s kajakom priveslal do njiju. Pred poplavami pa je nepoškodovanemu uspelo pobegniti tudi dekličinemu dedku.

Opozorilo pred poplavami je vse od petka ostalo v veljavi v vzhodnem Kentuckyju, pa tudi v delih Tennesseeja in Zahodne Virginije. Pričakujejo, da bodo reke v regiji čez vikend narasle. Več padavin se sicer pričakuje tudi v začetku prihodnjega tedna. Guverner Kentuckyja je državljane zato pozval, naj pripravijo varnostni načrt.

Lokalnim reševalcem vse od petkovega jutra pomagajo tudi predstavniki ameriške zvezne agencije za upravljanje v izrednih razmerah so prispeli v petek zjutraj, da bi pomagali lokalnim reševalcem. V četrtek so izvedli okoli 50 letalskih reševalnih akcij in več kot 100 reševanj s čolni. Po celotni državi so rešili skoraj 300 ljudi, iskanje in reševanje pa še poteka.

A poplave so bile žal usodne tudi za štiri brate in sestre, najmlajši je bil star le eno leto. Kot je za BBC dejala njihova sestrična, so se starši z otroci uspeli prebiti do drevesa, kjer so se obdržali nekaj ur, a je nato voda znova narasla ter jih odnesla. Mati in oče sta sicer preživela.