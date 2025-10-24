Potopljeni trajekt v Baltskem morju skrivališče za rusko vohunsko opremo?

Epiloga nesreče 28. septembra 1994 še vedno ni, več preiskav je sicer potrdilo, da je nesreči botrovalo slabo vreme in razburkano morje, vzklile pa so tudi teorije, da je na ladji odjeknila eksplozija in da je trajekt trčil s podmornico.

Številnih trupel nikoli niso našli, razbitina pa še vedno leži na globini 80 metrov okoli 35 kilometrov jugovzhodno od finskega otoka Utö. Območje okoli razbitine so uradno razglasili za grobišče, skandinavske države pa so leto po nesreči podpisale sporazum, ki na območju prepoveduje potapljanje, "zaradi morebitnega motenja miru mrtvih".

Vzklile so tudi ideje, da bi potopljeno ladjo zaprli v nekakšen betonski sarkofag, a so načrt zaradi nasprotovanja sorodnikov in pomislekov, da bi s tem ovirali nadaljnje preiskave, ukinili. MS Estonia tako ostaja na dnu Baltskega morja.