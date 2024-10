Imama z družino so zadnji trenutek rešili s strehe potopljene mošeje

Iz Bosne in Hercegovine prihajajo novice o grozljivih poplavah, ki so terjale več življenj, posnetki s terena pa potrjujejo, da je bilo najbolj prizadeto območje Jablanice. Tamkajšnji imam z družino se je komaj rešil, na pomoč je čakal na strehi mošeje, ki jo je povsem poplavilo. S solzami v očeh je svojo zgodbo delil tudi domačin iz Trusine pri Konjicu, ki mu je hudournik zalil hišo in odnesel hlev s kravami.

Poplave v Bosni

Po spletu je hitro zakrožila fotografija popolnoma poplavljene mošeje v Donji Jablanici, turška tiskovna agencija Anadolu Agency (AA) pa je govorila z glavnim imamom Medžlisa Islamske skupnosti Jablanica Ekremom ef. Hodžićem, ki je pojasnil, kako so imama mošeje v Donji Jablanici z družino in sosedi zadnji trenutek rešil iz vode. Hodžić je novinarju AA povedal, da sta mošejo povsem prekrila voda in blato, videti je le še vrh strehe in minaret. Kot je pojasnil, so ujeto imamovo družino in sosede rešili s strehe, kjer so že nekaj časa čakali na pomoč.

Potopljena mošeja v Donji Jablanici

"Efendija se je komaj rešil z ženo in otrokom. Tudi njegovi sosedje so bili na strehi. Pravkar sem se slišal z njimi. Žena in otrok sta v Jablanici, efendija pa je ostal dol, da bi pomagal sosedom, saj je voda zdaj upadla, ostalo pa je kamenje," je povedal Hodžić in dodal, da so v stiku tudi z ostalimi džemati.

'Hudournik je odnesel hlev in krave in zalil hišo' Bosanski portal Avaz je govoril tudi z domačini iz Trusine pri Konjicu. Še posebej čustven je bil Nermin Kezo, ki je povedal, da so mu poplave odnesle hlev, v katerem je imel tri krave. "Eno kravo je odneslo, dve sem uspel rešiti. Odneslo je tudi dva tovornjaka, imel sem 40 metrov sena. Povsem mi je uničilo tovornjaka. Zalilo je hišo, sicer je ni odneslo, je pa stanje katastrofalno," je povedal in dodal, da takšnih poplav še ni bilo. "Prihitele so reševalne ekipe in mi pomagale, prišla je tudi policija, vsem se zahvaljujem," je v solzah povedal Kezo.