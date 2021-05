Potopljena vasica na severu Italije se je po desetletjih znova prikazala

Po 70 letih, odkar so vasico Curon potopili zaradi potreb tamkajšnje hidroelektrarne, so zaradi del na akumulacijskem jezu izpraznili jezero. To pomeni, da so ostanki nekdanje vasice spet vidni, nekateri pa so se celo sprehodili med ruševinami. Zgodba potopljenega Curona je precej tragična, saj je leta 1950 domove izgubilo 150 družin, večina brez ustrezne odškodnine.

icon-expand Potopljena vasica Curon oziroma cerkveni zvonik, ki se dviga nad vodno gladino jezera Resia. FOTO: Dreamstime

Jezero Resia na severu Italije v svojih globinah skriva potopljeno vas Curon, ki so jo zaradi gradnje tamkajšnje hidroelektrarne leta 1950 oblasti potopile. Obiskovalci jezera lahko opazujejo ostanke cerkvenega zvonika, ki štrli nad jezersko gladino. Te dni pa se lahko celo sprehodijo po ostankih nekdanje vasi, saj so zaradi vzdrževalnih del izpraznili akumulacijsko jezero in tako radovednežem razkrili zapuščeno vas. Vas je bila več desetletij pokrita z vodo, zato so nekdanje stavbe zasute s kamnitimi naplavinami. Posnetke, ki so pritegnili pozornost številnih tujih medijev, je na Facebooku delila Luisa Azzolini, ki živi v bližini jezera. Kot je zapisala, so občutki ob sprehajanju med ostanki nekdanje vasi neobičajni.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jezero Resia in nekdanja vasica Curon sta mednarodno zaslovela predvsem po izdaji knjige in predvajanju Netflixove serije o prebivalcih Curona in njihovi usodi. Zgodba več sto prebivalcev Curona je namreč precej tragična. Ko so se italijanske oblasti odločile, da bodo za potrebe hidroelektrarne zgradile jez in poplavile vasico, so tamkajšnji prebivalci protestirali in poskušali to preprečiti. A jim ni uspelo. Ob združitvi obeh jezer je bilo poplavljenih več kot 160 domov, večina prebivalcev pa se je odselila z območja, le nekaj jih je ostalo v domovih, ki so jih zgradili v bližini.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke