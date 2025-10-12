Svetli način
Potopljene celotne vasi, plazovi odnesli ceste in mostove: več kot 40 mrtvih

Ciudad de Mexico, 12. 10. 2025 08.29 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
V poplavah in zemeljskih plazovih v Mehiki je umrlo najmanj 41 ljudi, še skoraj 30 jih pogrešajo. Oblasti so na pomoč prizadetim poslale okoli 10.000 vojakov, ki čistijo ceste in rešujejo ujete ljudi ter dovažajo hrano in vodo. Veliko vasi je še vedno odrezanih od sveta in jih reševalne ekipe še niso dosegle.

Meteorologi napovedujejo, da se bo deževje še nadaljevalo, ker je zemlja razmočena, pa obstaja velika nevarnost nadaljnjih zemeljskih plazov.

Najbolj prizadete so vzhodne in osrednje zvezne države Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro in San Luis Potosi. Poškodovanih je na tisoče hiš, šol, cest in mostov.

Večina žrtev je v državah Veracruz in Hidalgo, o smrtnih žrtvah poročajo tudi iz držav Puebla in Queretaro.

Narasle vode so poplavile celotne vasi. Sprožilo se je več zemeljskih plazov, zaradi česar so uničene številne ceste in mostovi.

V Mehiki se sicer prav zdaj končuje deževno obdobje. Močne padavine so deloma posledica tropskih ciklonov Priscilla in Raymond v Tihem oceanu ter vremenskega dogajanja v Mehiškem zalivu.

