Potopljene ceste, hiše in trgovine zajela blatna voda, najhuje še prihaja

V Južnem Walesu je bil razglašen izredni dogodek zaradi obsežnih poplav, ki jih je prinesla nevihta Claudia. Najhuje pa šele prihaja – do 6. ure zjutraj je valižanska agencija za naravne vire izdala štiri opozorila pred hudimi poplavami.

V Južnem Walesu je prišlo do hudih in obsežnih poplav, pri čemer so v veljavi še dodatna opozorila, večji del Anglije pa že od ponedeljka v pripravljenosti zaradi hladnega vremena, navaja Sky News.

Poplavljene ceste po uničujočih poplavah

Gasilska in reševalna služba Južnega Walesa je okoli 1.30 zjutraj v mestu Monmouth razglasila izredni dogodek. Reševalne službe že izvajajo reševanja, evakuacije in preglede dobrobiti prebivalcev. Javnost so pozvali, naj se popolnoma izogne območju Monmoutha. "Poplave so hude, potrebujemo pa, da so poti proste, da lahko reševalne službe dosežejo ljudi, ki nas najbolj potrebujejo," je sporočil upravitelj območja gasilske službe Matt Jones.

'Znatno ogrožanje življenj in motnje v skupnosti'

Do 6. ure zjutraj je valižanska agencija za naravne vire (Natural Resources Wales) izdala štiri opozorila pred hudimi poplavami, kar pomeni, da se pričakuje "znatno ogrožanje življenj in resne motnje v skupnosti".

Poplavljene trgovine in domovi

Občinski svet okrožja Monmouthshire je prebivalce pozval, naj se izogibajo potovanjem. "Odgovarjamo na več poročil o lokaliziranih stoječih vodah na cestah, vozne razmere pa so slabe. Vpliv na našo cestno omrežje je velik, zato potujte le, če je to absolutno nujno," so sporočili.

Poleg tega je po vsem Walesu izdanih še osem opozoril pred poplavami in 39 poplavnih opozoril, medtem ko je po Angliji izdanih 92 opozoril pred poplavami in 194 poplavnih opozoril.

Nevihta Claudia je v petek prinesla oranžna vremenska opozorila FOTO: Profimedia icon-expand