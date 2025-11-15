Svetli način
Tujina

Potopljene ceste, hiše in trgovine zajela blatna voda, najhuje še prihaja

Monmouth, 15. 11. 2025 10.46 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
3

V Južnem Walesu je bil razglašen izredni dogodek zaradi obsežnih poplav, ki jih je prinesla nevihta Claudia. Najhuje pa šele prihaja – do 6. ure zjutraj je valižanska agencija za naravne vire izdala štiri opozorila pred hudimi poplavami.

V Južnem Walesu je prišlo do hudih in obsežnih poplav, pri čemer so v veljavi še dodatna opozorila, večji del Anglije pa že od ponedeljka v pripravljenosti zaradi hladnega vremena, navaja Sky News.

Gasilska in reševalna služba Južnega Walesa je okoli 1.30 zjutraj v mestu Monmouth razglasila izredni dogodek. Reševalne službe že izvajajo reševanja, evakuacije in preglede dobrobiti prebivalcev. Javnost so pozvali, naj se popolnoma izogne območju Monmoutha. "Poplave so hude, potrebujemo pa, da so poti proste, da lahko reševalne službe dosežejo ljudi, ki nas najbolj potrebujejo," je sporočil upravitelj območja gasilske službe Matt Jones.

'Znatno ogrožanje življenj in motnje v skupnosti'

Do 6. ure zjutraj je valižanska agencija za naravne vire (Natural Resources Wales) izdala štiri opozorila pred hudimi poplavami, kar pomeni, da se pričakuje "znatno ogrožanje življenj in resne motnje v skupnosti".

Občinski svet okrožja Monmouthshire je prebivalce pozval, naj se izogibajo potovanjem. "Odgovarjamo na več poročil o lokaliziranih stoječih vodah na cestah, vozne razmere pa so slabe. Vpliv na našo cestno omrežje je velik, zato potujte le, če je to absolutno nujno," so sporočili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg tega je po vsem Walesu izdanih še osem opozoril pred poplavami in 39 poplavnih opozoril, medtem ko je po Angliji izdanih 92 opozoril pred poplavami in 194 poplavnih opozoril.

Nevihta Claudia je v petek prinesla oranžna vremenska opozorila
Nevihta Claudia je v petek prinesla oranžna vremenska opozorila FOTO: Profimedia

Opozorila so bila izdana, ker je nevihta Claudia v petek prinesla oranžna vremenska opozorila in obilne padavine na velika območja Združenega kraljestva. Hkrati je Agencija za varnost javnega zdravja Združenega kraljestva (UKHSA) izdala tudi rumeno opozorilo za hladno vreme. Opozarjajo tudi, da so "možni znatni vplivi na zdravstvene in socialne storitve", vključno s povečanim številom smrti pri osebah, starejših od 65 let, ali pri tistih z obstoječimi zdravstvenimi težavami.

nevihta združeno kraljestvo poplave
Naslednji članek

Tisoče sankcij: je Washington res izčrpal vse možnosti proti Moskvi?

EU Dig. Cenzura
15. 11. 2025 12.03
Kdaj bo ljudem postalo jasno da vreme ni naravno, vreme upravljajo umetno z avioni sejanje oblakov, frekvencni vplivi na statosfero… Zakaj nr opazujete neba? Kar vidite ji zracna vlaga, dva dni pred nevihtami je polno crt vedno in te crte nastane koprena na nebu… Vse je planirano ker jim vse pada v vofo!
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
15. 11. 2025 12.04
*vodo
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
15. 11. 2025 12.02
Potopljene ceste??? Joj spet slovenština!!!
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
