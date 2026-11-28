Tanker, ki je z več milijoni litrov dizla na krovu potonil blizu Ibize

Tanker, ki je z več milijoni litrov dizla na krovu potonil blizu Ibize AP

Tanker, ki je z več milijoni litrov dizla na krovu potonil blizu Ibize

Tanker, ki je z več milijoni litrov dizla na krovu potonil blizu Ibize AP

Na tankerju je okoli 8,2 milijona litrov dizelskega goriva. Rezervoarji z gorivom niso poškodovani in jih bodo izpraznili ob prihodu v pristanišče Cartagena, okoli 250 kilometrov južno od Valencie. Zaenkrat na območju nesreče tudi niso opazili večjega iztekanja goriva, je povedala vodja pristaniške uprave Elena Delgado.

Tanker Med Emre, ki je pod malteško zastavo plul iz Algecirasa na jugu Španije v Barcelono, je po navedbah reševalne službe potonil v četrtek kakih 25 navtičnih milj (okoli 46 kilometrov) severovzhodno od priljubljenega turističnega otoka Ibiza.

Sedemnajstčlansko posadko so rešili, vendar so kasneje v bolnišnici na otoku potrdili, da je en človek umrl. Šest članov posadke je utrpelo lažje poškodbe predvsem zaradi podhladitve.