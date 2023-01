'Potovanje iz pekla' se je končalo, jeznim potnikom obljubljajo odškodnino

Podjetje Viking Cruises bo jeznim potnikom zaradi nevšečnosti, ki so jih morali preživeti na večdnevnem križarjenju na križarki Viking Orion, izplačalo odškodnine, poroča CNN. Zaradi morske rasti je namreč več pristanišč križarki zavrnilo vplutje, potniki pa so tako zamudili več postankov na svoji poti.

Ladja Viking Orion, ki sprejme 930 gostov, je naposled v sredo le vplula v pristanišče v Sydneyju, ki je tudi zadnja postaja na sicer 15-dnevnem križarjenju z devetimi postanki po Novi Zelandiji in Avstraliji. A načrti popolnega novoletnega oddiha so šli po zlu, ko so novozelandski uradniki ladji zaradi majhne količine morskega rastja – rastlin, alg in majhnih živali – na trupu ladje zavrnili vplutje v njihovo pristanišče. Ladja je morala tako ostati ob avstralski obali v bližini pristanišča Adelaide, medtem ko so ji potapljači očistili trup.

Križarka je svojo pot končala po načrtih s postanki v Melbournu in v Sydneyju.

Odvetnica Julie Reby Waas iz Miamija, ki je bila med potniki na krovu ladje, je dejala, da je izostanek načrtovanih postankov, kot je Tasmanija, izjemno razočaranje, vendar pa je to ne bo odvrnilo od križarjenj v prihodnosti. "Mislim, da je večina ljudi na ladji ohranila mirno kri in smisel za humor," je za Reuters povedala Reby Waasova, ki je sicer priznala, da so vsi utrujeni od potovanja.