Potovanje okoli sveta ustavljeno: križarka v Belfastu stoji že tri mesece

Križarko Odyssey podjetja Villa Vie Residences so v prestolnico Severne Irske opremili in pripravili na izplutje, ki bi se moralo zgoditi 30. maja. Križarjenje okoli sveta bi moralo trajati kar tri leta, poroča BBC . Vendar pa križarka tudi tri mesece po predvidenem začetku potovanja še kar ni izplula s Queen's Islanda.

Nekateri potniki skušajo čas na Irskem kar se da izkoristiti. Potnika iz NIkaragve, Angela in Stephen Theriac , sta tako od maja z vlakom prepotovala Španijo, se odpravila na izlete po Angliji, obiskala pa sta tudi Grenlandijo. "Sva popotnika, vsaj kraj skušava kar najbolje izkoristiti. Se pa ob tem neprestano šaliva, da boda v Belfastu zaprosila za stalno prebivališče. Ampak vse to je dcel avanture," sta povedala.

Potniki so imeli ob nakupu karte za križarjenje možnost tudi, da kabino popolnoma kupijo, ne le da sobo na križarki najamejo. Slednje jim omogoča, da potniki na krovu ostanejo tudi po končanem triletnem popotovanju. Stroški nakupa kabine znašajo od 99.999 dolarjev (skoraj 90 tisoč evrov) do 899.000 dolarjev (skoraj 810 tisoč evrov).

Za to možnost se je odločila tudi Hennesseyeva, ki je dejala: "Želim si ostati, dokler bom lahko. Vedno sem si želela živeti na ladji. To so moje sanje." V svoji kabini ima zakonsko posteljo, majhen dnevni prostor s prostorom za mačko in balkon.

Kdaj bodo izpluli?

Družba, ki upravla s križarko, pravi, da skušajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da potnikom pomagajo z načrtovanjem potovanj ali drugih križarjenj ter iskanjem namestitve v hotelih.

Izvršni direktor podjetja Mike Petterson pričakuje, da bo ladja iz Belfasta izplula do konca naslednjega tedna. "Nismo osredotočeni na naslednje dni ali tedne, osredotočeni smo na preostanek našega življenja in na to, kaj bo to podjetje naredilo za potnike in za industrijo," je dejal.

Dodal je, da je Odyssey podjetja Villa Vie Residences prva "cenovno dostopna" rezidenčna ladja za križarjenje. "Ko se nečesa lotiš prvič, naletiš na nepričakovane zaplete. A čeprav zamujamo, bomo naposled tudi zapluli," je prepričan.