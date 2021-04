Potovanje v času epidemije: če potujete, potujte organizirano

Ljudje si za prvi maj želijo predvsem na toplo, pravijo organizatorji potovanj. "Zanimanje je veliko, zato smo za Hurgado dodali še eno letalo, prav tako smo dodali letalo za Tenerife,"je povedal Leni Petek Rovšnikiz agencije Palma.Ti dve destinaciji sta skoraj razprodani, tako kot Madeira. Nekaj prostih mest je še za Majorko. Možno bo tudi v Dubaj in Malago. Gre za potovanje v mehurčku, varnost je na prvem mestu."To so posebni projekti, kjer letalo počaka na destinaciji, tam pa počaka tudi posadka. Letalo je na voljo tudi, če bi prišlo do kakršnekoli bistvene spremembe,"še doda Rovšnikova.

Tudi na destinacijah domačini in hotelirji upoštevajo ukrepe, hoteli so polovično zasedeni. Vse ključne informacije o pogojih potovanja morajo potnikom posredovati agencije, če potujemo z njimi. "Oni imajo ne samo informacije o tem, kako je pri nas, temveč tudi, kako je v tujini in na vseh vmesnih točkah potovanj. Točno vedo, kaj je s prevozniki, hotelirji in kakšni so sanitarni predpisi,"pojasnjuje Mišo Mrvaljevič iz Združenja turističnih agencij Slovenije.