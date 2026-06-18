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Potrdili obtožnico proti 18-letnikoma za povzročitev požara v Vjesniku

Zagreb, 18. 06. 2026 16.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Požar v stolpnici Vjesnik

Zagrebsko sodišče je potrdilo obtožnico proti dvema 18-letnikoma, osumljenima povzročitve katastrofalnega požara v znamenitem nebotičniku Vjesnik. Mladeniča sta v hišnem priporu, na sodišču pa naj bi se zagovarjala jeseni.

Po skoraj treh mesecih od požara, ki je močno poškodoval zagrebški nebotičnik Vjesnik, je občinsko kazensko sodišče v Zagrebu potrdilo obtožnico proti dvema 18-letnikoma. Kot poroča Net.hr, sta obtožena kaznivega dejanja zoper splošno varnost, zaradi katerega je nastala večmilijonska škoda. Za očitano dejanje jima grozi do deset let zapora.

Oba osumljenca sta trenutno v hišnem priporu. Eden od njiju je šolanje uspešno zaključil na daljavo in bo maturo opravljal od doma pod nadzorom strokovne komisije. Drugi zaradi težav pri pridobivanju sodnih dovoljenj za opravljanje izpitov zaostaja pri šolanju.

Po ugotovitvah tožilstva naj bi eden od mladeničev v 15. nadstropju stavbe zažgal kartonsko škatlo, napolnjeno s papirjem, drugi pa naj bi sodeloval tako, da je prižgan papir vrnil v škatlo. Ogenj se je nato hitro razširil na več nadstropij in povzročil popolno uničenje objekta.

Požar v stolpnici Vjesnik
Požar v stolpnici Vjesnik
FOTO: Bobo

Eden od obtoženih se od začetka postopka brani z molkom, drugi pa zanika, da bi zanetil požar. Kljub temu so preiskovalci med preiskavo pridobili sporočila, ki naj bi kazala drugače.

Med drugim naj bi si znanci v skupinskem pogovoru izmenjevali sporočila o požaru. Komentirali so, da prvi osumljenec "ni dovolj pameten, da bi poklical policijo". Drugi je dodal: "Vse bi bilo v redu, če le ne bi poklical in poslal Snappa. Ne bi me poklical. Vprašal me je, kje sem, nato pa je uro kasneje poklical in očistil stavbo."

Pomemben del dokazov predstavljajo tudi posnetki nadzornih kamer. Te so zabeležile skupino štirih mladih oseb, ki je večkrat vstopila v nebotičnik, nato pa še osumljenca. Kamere so ju posnele tudi ob odhodu, pri čemer naj bi bil na posnetkih viden vžigalnik v roki enega od njiju.

Vjesnik obtožnica 18-letnika požar

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