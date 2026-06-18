Potrdili obtožnico proti 18-letnikoma za povzročitev požara v Vjesniku

Po skoraj treh mesecih od požara, ki je močno poškodoval zagrebški nebotičnik Vjesnik, je občinsko kazensko sodišče v Zagrebu potrdilo obtožnico proti dvema 18-letnikoma. Kot poroča Net.hr, sta obtožena kaznivega dejanja zoper splošno varnost, zaradi katerega je nastala večmilijonska škoda. Za očitano dejanje jima grozi do deset let zapora.

Oba osumljenca sta trenutno v hišnem priporu. Eden od njiju je šolanje uspešno zaključil na daljavo in bo maturo opravljal od doma pod nadzorom strokovne komisije. Drugi zaradi težav pri pridobivanju sodnih dovoljenj za opravljanje izpitov zaostaja pri šolanju.

Po ugotovitvah tožilstva naj bi eden od mladeničev v 15. nadstropju stavbe zažgal kartonsko škatlo, napolnjeno s papirjem, drugi pa naj bi sodeloval tako, da je prižgan papir vrnil v škatlo. Ogenj se je nato hitro razširil na več nadstropij in povzročil popolno uničenje objekta.