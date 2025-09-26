Svetli način
Potrdili obtožnico proti nekdanjemu direktorju FBI, grozi mu pet let zapora

Alexandria, 26. 09. 2025 07.59 | Posodobljeno pred 55 minutami

Zvezna porota v ameriški zvezni državi Virginiji je v četrtek potrdila obtožnico proti nekdanjemu direktorju zveznega preiskovalnega urada (FBI) Jamesu Comeyju zaradi domnevnih lažnih izjav in oviranja kongresnega postopka, pri čemer mu v primeru obsodbe grozi do pet let zaporne kazni, navajajo ameriški mediji.

"Pravica v Ameriki! Eden najhujših ljudi, s katerimi se je ta država kdaj srečala, je James Comey, nekdanji skorumpirani direktor FBI. Sedaj je na začetku procesa, v katerem bo odgovarjal za svoje zločine proti naši državi," je Trump zapisal v odzivu na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Gre za prvi primer zveznega pregona nekdanjega visokega vladnega uradnika ZDA, ki se je zameril predsedniku Trumpu, poroča televizija CNN.

"Moje srce je zlomljeno zaradi ministrstva za pravosodje, vendar imam veliko zaupanje v zvezni sodni sistem in sem nedolžen. Naj le pride do sodnega procesa, ohranimo vero," je v videoposnetku na družbenih omrežjih sporočil Comey.

Zagovarjal ga bo nekdanji zvezni tožilec iz Chicaga Patrick Fitzgerald, ki je v četrtek sporočil, da Comey "v celoti zavrača danes vložene obtožbe".

Rusko vpletanje v ameriške volitve

James Comey je bil direktor FBI v začetku prvega mandata predsednika Donalda Trumpa, ki je pritiskal nanj, naj prekine preiskavo ruskega vpletanja v predsedniške volitve leta 2016. Comey je pritiske zavrnil in Trump ga je odpustil, takratni pravosodni minister Jeff Sessions pa je za nadaljevanje preiskave imenoval posebnega tožilca, nekdanjega direktorja FBI Roberta Muellerja.

Njegova preiskava je ugotovila, da so se Rusi vpletali v volitve v korist Trumpa, ni pa nedvoumno potrdila, da je z njimi pri tem sodeloval Trumpov volilni štab.

Kaj ga bremeni obtožnica?

Obtožnica sicer Comeyja bremeni, da je lagal med senatnim zaslišanjem leta 2020, ko je zanikal, da bi koga pooblastil, naj medijem anonimno posreduje informacije o preiskavah Trumpa ali njegove protikandidatke Hillary Clinton, poroča portal Politico. Nekdanji namestnik direktorja FBI Andrew McCabe pa je med notranjo preiskavo v FBI dejal, da ga je Comey pooblastil za medijske izjave o preiskavi Clintonove fundacije.

Obtožnica proti Comeyju je v večjem delu ameriške javnosti sprožila ogorčenje, saj analitiki menijo, da gre za maščevanje in pregon političnega nasprotnika.

V ZDA si predsedniki obeh strank vsaj zadnjih 50 let prizadevajo zaščititi ministrstvo za pravosodje pred politično zlorabo, še posebej v odmevnih zadevah. Noben predsednik pred Trumpom pa doslej ni tako odkrito pritiskal na ministrstvo, še poroča Politico.

Pravni strokovnjaki opozarjajo tudi, da je Trump pregonu Comeyja sam zadal hud udarec z objavo na omrežju Truth Social prejšnji teden, ki jo je potem hitro izbrisal. Objavil je namreč javni poziv pravosodni ministrici Pam Bondi, naj ukrepa proti Comeyju, newyorški pravosodni ministrici Letitii James in demokratskemu senatorju iz Kalifornije Adamu Schiffu. Sodnik bo moral to objavo upoštevati v korist obrambe, poroča televizija MSNBC.

