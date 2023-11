Močno sneženje, ki je minuli konec tedna zajelo del balkanskega polotoka, še naprej povzroča nevšečnosti. V Sofiji so zaradi izjemno nizkih temperatur razglasili izredne razmere, številni kraji po Bolgariji pa so odrezani od sveta. V Srbiji so vasi na območju Črne Trave povsem zasnežene, prevozna ni niti ena cesta, povrhu pa jim primanjkuje potrebne mehanizacije. "Potrebovali bomo najmanj deset dni, da bomo dosegli vse," je ocenil poveljnik tamkajšnjega štaba za izredne razmere.

icon-expand Snežno neurje v Bolgariji FOTO: AP

Močno sneženje, ki je minuli konec tedna zajelo balkanski polotok, je zahtevalo najmanj tri smrtne žrtve. V Moldaviji je umrl 40-letnik, njegov avto je zaneslo s ceste in trčil je v drevo. "Voznike pozivamo, naj gredo na cesto le z ustrezno zimsko opremo in naj vozijo počasi," je ob tem sporočila tamkajšnja policija in dodala, naj se ljudje ne odpravljajo na pot, če ni nujno. V Bolgariji sta v prometnih nesrečah v močnem sneženju umrla dva človeka, še 36 jih je utrpelo poškodbe. Država je v primežu polarnega mraza, v Sofiji so zaradi izjemno nizkih temperatur razglasili izredno stanje. Zaradi močnega sneženja so številni kraji odrezani od sveta, ceste so neprevozne, šole na prizadetih območjih pa so večinoma ostale zaprte.

Zahtevne razmere so tudi v Romuniji, na vzhodu države so v nedeljo prižgali rdeči alarm, poleg snega je težave povzročal tudi veter, sunki so dosegali do 100 km/h. Tudi od tam so poročali o obsežnih izpadih električne energije.