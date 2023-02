'Potres kot v hrvaški Petrinji bi za Slovenijo imel uničujoče posledice'

V Turčiji, kjer število smrtnih žrtev že presega 35.000, se je tudi več kot 12.000 stavb, med njimi večnadstropne stolpnice, sesedlo v prah. Turki pa se sedaj sprašujejo, ali gre za človeško napako ali naravno katastrofo.

"Ne umiramo zaradi tega, ker bi nas streslo, ampak zaradi tega, ker se nam porušijo stavbe, ki jih je zgradil človek," je dejal Matjaž Dolšek, profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. In čeprav je Turčija eno najbolj potresno aktivnih področij na svetu, pa slovi po pomanjkanju nadzora ter precej slabi in stari gradnji.

Že leta 1999 so se v Turčiji rušili podobni objekti, je dodal Dolšek. "Takrat smo te stvari preučevali in videli, da smo zelo potresno ranljivi pri tako močnih intenzitetah gibanja tal."

Toda tokrat so se rušile popolnoma na novo zgrajene stavbe in luksuzne stolpnice. Ena izmed takih, 250-stanovanjska stolpnica, je zdaj grobišče skoraj tisočih stanovalcev, zgradil pa jo je ravno turški gradbeni magnat, eden izmed 113 gradbenikov, ki jim zaradi malomarne gradnje grozi zaporna kazen. "V Turčiji so pohlepni gradbeni izvajalci, pa tudi oblast, ki postavlja preohlapna pravila," je dejala Oya Ozarslan, predsednica turške organizacije Transparency International.

Potresa, ki je prizadel Turčijo, sicer v Sloveniji ni pričakovati, vendar pa bi že malce manjši, kot denimo v hrvaški Petrinji, za nas imel uničujoče posledice. Po besedah Dolška, ki je delal študijo, bi bilo neposredne škode za približno 10 milijard evrov, po nekaterih ocenah pa tudi okoli 500 smrtnih žrtev.