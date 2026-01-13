Potres magnitude 4,3 v Italiji, čutili smo ga tudi v Sloveniji

Prvo tresenje tal so zabeležili ob 9.28, epicenter pa je bil po prvih podatkih 57 kilometrov severozahodno od Riminija in približno osem kilometrov severozahodno od Ravene. Drugi sunek je sledil dve minuti kasneje.
Po podatkih Arsa so potres čutili tudi nekateri Slovenci, in sicer v Kopru, Piranu, Novi Gorici in Ljubljani.
Italijanski Il Messaggero poroča, da je potres prestrašil nekatere prebivalce in spodbudil preventivno evakuacijo šol in pisarn. Za zdaj sicer ni poročil o materialni škodi ali poškodovanih.
Rai medtem poroča, da so prebivalci čutili tresenje, ki je trajalo okoli pet sekund. Po potresih so v deželi Emilija-Romanja začasno ustavili železniški promet zaradi tehničnih pregledov proge in vlakov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.