Potres magnitude 4,3 v Italiji, čutili smo ga tudi v Sloveniji

Prvo tresenje tal so zabeležili ob 9.28, epicenter pa je bil po prvih podatkih 57 kilometrov severozahodno od Riminija in približno osem kilometrov severozahodno od Ravene. Drugi sunek je sledil dve minuti kasneje.

Po podatkih Arsa so potres čutili tudi nekateri Slovenci, in sicer v Kopru, Piranu, Novi Gorici in Ljubljani.