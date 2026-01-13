Naslovnica
Tujina

Potres magnitude 4,3 v Italiji, čutili smo ga tudi v Sloveniji

Ravena, 13. 01. 2026 10.29 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
M.S.
Potres

Zjutraj so se zatresla tla v bližini italijanske Ravene. Italijanski inštitut za geofiziko in vulkanologijo je zabeležil dva zaporedna potresna sunka z magnitudama 4,3 in 4,1. O materialni škodi za zdaj ne poročajo, po navedbah italijanskih medijev pa so ponekod prebivalci preventivno zapustili stavbe.

Prvo tresenje tal so zabeležili ob 9.28, epicenter pa je bil po prvih podatkih 57 kilometrov severozahodno od Riminija in približno osem kilometrov severozahodno od Ravene. Drugi sunek je sledil dve minuti kasneje.

Po podatkih Arsa so potres čutili tudi nekateri Slovenci, in sicer v Kopru, Piranu, Novi Gorici in Ljubljani.

Italijanski Il Messaggero poroča, da je potres prestrašil nekatere prebivalce in spodbudil preventivno evakuacijo šol in pisarn. Za zdaj sicer ni poročil o materialni škodi ali poškodovanih.

Rai medtem poroča, da so prebivalci čutili tresenje, ki je trajalo okoli pet sekund. Po potresih so v deželi Emilija-Romanja začasno ustavili železniški promet zaradi tehničnih pregledov proge in vlakov.

Kimberley Echo
13. 01. 2026 11.33
To je zmeren potres, ki ne povzroča škode ali smrtne žrtve. Morda kak star omet odpade, če traja daljši čas. Na prostem ga čutijo zelo redki, v stanovanjih pa skoraj vsi. Je pa potres zelo zoprna stvar, ki v ljudeh vzbudi neverjeten strah.
Odgovori
0 0
ptuj.si
13. 01. 2026 11.08
To je zaradi golobovega kosila.
Odgovori
-1
0 1
Dragica Cegler
13. 01. 2026 10.53
A v Ukrajini se traja vojna in moramo še vedno financirati,ali se je končala sedaj,ko je v ospredju nedijev Grenlandija?
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
13. 01. 2026 11.35
Menda naj bi se pogovori nadeljavali v drugi polovici februarja.
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
13. 01. 2026 10.40
Aha, magnituda 4,3 ... toliko ga Japonci še za dobro jutro nimajo .. !
Odgovori
+2
2 0
PomisliNaSonce
13. 01. 2026 10.45
Ja proti Michigenu je arktična masa vsekala... ponovno na poti proti nam, in tuf zemlja znotrej se s temu ne strinja. Polnjenje anticiklona proti vzhodu
Odgovori
-1
0 1
