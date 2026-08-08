Potres med operacijo: kirurge in opremo premetavalo po dvorani

Ko je 28. julija potres zajel Japonsko, je močno stresel tudi splošno bolnišnico Kumamoto na Japonskem. V trenutku, ko so se tla zatresla, so v bolnišnici med drugim potekale tudi štiri operacije. Zdaj pa je na spletu zakrožil posnetek iz operacijske dvorane, v kateri je ravno potekala operacija trebušne votline.
Na videoposnetku vidimo medicinsko osebje, ki s svojimi telesi blažijo tresljaje potresa in ščitijo pacienta na operacijski mizi, medtem ko se soba ziba in oprema leti v vse smeri. Sunki so v nekem trenutku del zdravniške ekipe vrgli na tla, medtem ko sta skušala zadržati opremo, ki se je nekontrolirano premikala po prostoru.
Po poročanju japonskih medijev so kirurgi po tem, ko so se tla pomirila, z operacijo nadaljevali in jo uspešno opravili.
Po navedbah bolnišnice so bile uspešno opravljene tudi preostale tri operacije, ki so prav tako potekale v času potresa. Po potresu so sicer v bolnišnici začasno prekinili delo, z rednim delom pa so znova pričeli 5. avgusta.
Potres je prizadel južni del japonskega otoka Kjušu. V njem je umrlo 38 ljudi, več kot 120 pa je bilo ranjenih. Oblasti v prefekturi Kumamoto so sporočile, da je potres povzročil eksplozijo v nakupovalnem središču in prevrnil dimnik tovarne. Porušile so se številne stavbe, na tisoče gospodinjstev je ostalo brez elektrike in oskrbe z vodo, poškodovane pa so bile tudi številne ceste in mostovi.
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