Potres med operacijo: kirurge in opremo premetavalo po dvorani

Ko je 28. julija potres zajel Japonsko, je močno stresel tudi splošno bolnišnico Kumamoto na Japonskem. V trenutku, ko so se tla zatresla, so v bolnišnici med drugim potekale tudi štiri operacije. Zdaj pa je na spletu zakrožil posnetek iz operacijske dvorane, v kateri je ravno potekala operacija trebušne votline.

Na videoposnetku vidimo medicinsko osebje, ki s svojimi telesi blažijo tresljaje potresa in ščitijo pacienta na operacijski mizi, medtem ko se soba ziba in oprema leti v vse smeri. Sunki so v nekem trenutku del zdravniške ekipe vrgli na tla, medtem ko sta skušala zadržati opremo, ki se je nekontrolirano premikala po prostoru.