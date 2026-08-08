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Potres med operacijo: kirurge in opremo premetavalo po dvorani

Kumamoto, 08. 08. 2026 07.00 pred dvema dnevoma 2 min branja 20

Avtor:
K.H.
Potres med operacijo v japonski bolnišnici

Na spletu je zakrožil nov posnetek potresa, ki je z magnitudo 7,1 nedavno zatresel Japonsko. Varnostna kamera v operacijski dvorani je ujela trenutek, ko je med operacijo začelo silovito premetavati opremo, kirurge in operacijsko mizo. Kljub vsemu je osebje s svojimi telesi zaščitilo pacienta, iz bolnišnice pa so sporočili, da so bile vse operacije, ki so potekale v času potresa, uspešne.

Ko je 28. julija potres zajel Japonsko, je močno stresel tudi splošno bolnišnico Kumamoto na Japonskem. V trenutku, ko so se tla zatresla, so v bolnišnici med drugim potekale tudi štiri operacije. Zdaj pa je na spletu zakrožil posnetek iz operacijske dvorane, v kateri je ravno potekala operacija trebušne votline.

Na videoposnetku vidimo medicinsko osebje, ki s svojimi telesi blažijo tresljaje potresa in ščitijo pacienta na operacijski mizi, medtem ko se soba ziba in oprema leti v vse smeri. Sunki so v nekem trenutku del zdravniške ekipe vrgli na tla, medtem ko sta skušala zadržati opremo, ki se je nekontrolirano premikala po prostoru. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju japonskih medijev so kirurgi po tem, ko so se tla pomirila, z operacijo nadaljevali in jo uspešno opravili. 

Po navedbah bolnišnice so bile uspešno opravljene tudi preostale tri operacije, ki so prav tako potekale v času potresa. Po potresu so sicer v bolnišnici začasno prekinili delo, z rednim delom pa so znova pričeli 5. avgusta. 

Potres je prizadel južni del japonskega otoka Kjušu. V njem je umrlo 38 ljudi, več kot 120 pa je bilo ranjenih. Oblasti v prefekturi Kumamoto so sporočile, da je potres povzročil eksplozijo v nakupovalnem središču in prevrnil dimnik tovarne. Porušile so se številne stavbe, na tisoče gospodinjstev je ostalo brez elektrike in oskrbe z vodo, poškodovane pa so bile tudi številne ceste in mostovi. 

potres operacija bolnišnica japonska kirurg
24ur.com Med močnim tresenjem prijeli pacienta in nadaljevali z operacijo
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KOMENTARJI20

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
09. 08. 2026 11.29
Operacija uspela, pacjent pa ......pa
Odgovori
0 0
Komentator aligator
08. 08. 2026 21.47
Tam so stavbe pogosto testirane.
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
08. 08. 2026 14.25
Lets play domine
Odgovori
+4
4 0
PEACEMAKER
08. 08. 2026 14.25
Ahahahahaha
Odgovori
+4
4 0
PegySue
08. 08. 2026 11.26
Vem, da imajo japonci bistveno večjo toleranco do potresov, kot mi, saj so tam pogostejši. Vendar tole zgleda hudo. Sama bi najmanj uro potrebovala, da si opomorem od šoka. Čestitke zdravstvenemu osebju, da so ostali tako prisebni in celo zaščitili pacienta med tresenjem.
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+3
3 0
proofreader
08. 08. 2026 11.04
Pri nas strop pade tudi ko ni potresa.
Odgovori
+4
4 0
Watcherman
08. 08. 2026 10.59
Wow tole je bilo pa hudo.
Odgovori
+4
4 0
Ramzess
08. 08. 2026 10.43
Posegi so bili uspešno končani, morda res, saj je uspeh odviden tudi od tega kakšne posege so delali in kolikšna je bila škoda na aparatih in podobno. Niti elektrike jim ni zmanjkalo, kolikor je videti.
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+0
1 1
motorist_mb
08. 08. 2026 09.42
Kapa dol,pri nas bi sestre ostale doktorji pa špure 😡
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+6
8 2
Ana desetnica
08. 08. 2026 10.38
To ti misliš. V resnici je ravno obratno.
Odgovori
-1
2 3
Ramzess
08. 08. 2026 10.46
Tukaj se na posnetku vidi, da sta dva najprej letela stran, potem se vrnila, verjetno sta se spomnila odgovornosti in kazni, a eden je vseeno dobil lekcijo, po tem najbrž ni mogel več delati, predvidevam.
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-4
0 4
Rock8
08. 08. 2026 09.41
Tole pa orng ruka
Odgovori
+5
5 0
Ramzess
08. 08. 2026 10.39
Če upoštevaš še gladka tla, kolesa na vseh elementih, stropni elementi brez blokad, ni čudno da je onega zbilo. Vsaj drobne stvari so zavarovanne, da ne letijo po tleh, potem jih nebi mogli uporabiti.
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
08. 08. 2026 08.30
Heroji
Odgovori
+9
9 0
JAZsemTI
08. 08. 2026 08.26
Kirurg ne more biti vsak🤔
Odgovori
+7
7 0
Kimberley Echo
08. 08. 2026 08.51
To velja za vse poklice, ker tudi kmet ali pa avtomehanik ne more biti vsak.
Odgovori
+9
9 0
MartaLu
08. 08. 2026 08.25
Pri nas bi že za 3.0 bil strop na tleh:)
Odgovori
+5
7 2
Arguss
08. 08. 2026 08.33
Sploh ,če je majster z balkana delal.
Odgovori
+4
6 2
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