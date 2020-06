Močan potres na jugu Mehike, nevarnost cunamija

Seizmografi so premikanje tal zabeležili ob 11.29 uri po lokalnem času. Potres so čutili v južnem in centralnem delu države ter tudi v sosednji Gvatemali. Ameriški Nacionalni vremenski servis (NWS) je sporočil, da obstaja nevarnost cunamija v območju 620 kilometrov od epicentra potresa.

Ogrožena bi tako lahko bila pacifiška obala Mehike, Gvatemale, El Salvadorja in Hondurasa, ne pa tudi ameriška zahoda obala in Havaji. Oblasti prebivalcem ogroženih območij svetujejo, naj bodo pozorni na informacije in sledijo navodilom lokalnih in državnih oblasti.