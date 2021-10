Potres na Baliju, umrle tri osebe

Številne stavbe so poškodovane, ljudje pa so ujeti pod ruševinami. Zato obstaja bojazen, da je smrtnih žrtev še več. Potres je poškodoval tudi stavbe v Karangasemu in Bangliji na vzhodu otoka, je sporočila regionalna agencija za oblavodanje nesreč v provinci Bali (BPBD).