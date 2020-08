Potres na Filipinih zahteval najmanj eno smrtno žrtev

Osrednji del Filipinov je danes stresel potres z magnitudo 6,6. Po do zdaj znanih podatkih je zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Ob tresenju tal so prebivalci v paniki zbežali na ulice. Gmotna škoda je nastala na zgradbah in cestah.

Po podatkih ameriškega geološkega inštituta je bilo žarišče plitvega potresa jugovzhodno od otoka Masbate v pokrajini Bicol. Filipinski inštitut za vulkanologijo in seizmologijo pa poroča, da je potres dosegel globino približno 21 kilometrov. Po navedbah oblasti v Catainganu, kraju z okoli 50.000 prebivalci na tem revnem otoku, ki leži nekaj kilometrov zahodno od žarišča potresa, je poškodovanih precej zgradb. Po glavnem potresu še najmanj 14 popotresnih sunkov Lokalni mediji poročajo, da so reševalci izpod ruševin trinadstropne zgradbe na obrobju kraja potegnili truplo moškega. Njegova žena se je rešila nepoškodovana. Za zdaj ne poročajo o morebitnih drugih žrtvah, reševanje pa se nadaljuje. Filipinski seizmološki inštitut je po glavnem potresu zabeležil še najmanj 14 popotresnih sunkov, najmočnejši med njimi je imel magnitudo 3,5.