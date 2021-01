Po potresu se udorne jame širijo, dodatna škoda na že poškodovanih objektih

Jame so se v bližini hiš v naselju pojavile že po decembrskem potresu, a se zdaj širijo : "Ena izmed njih obsega že okoli 20 metrov in se še širi, policija je prepovedala dostop", poroča N1.

Med drugim so manjšo gmotno škodo zabeležili na poslopju policijske postaje v Petrinji, pa tudi na objektu pri vhodu v petrinjsko vojašnico. V vojašnici so namestili več sto prebivalcev, ki so ostali brez strehe nad glavo v potresu z magnitudo 6,2, ki je prizadel območje 29. decembra.

Žarišče sredinega potresa je bilo sicer pri Petrinji, približno 48 kilometrov jugovzhodno od Zagreba. V potresu ni bi poškodovan nihče, a so mnogi v strahu znova zbežali na prosto. Sunek je povzročil dodatno škodo na številnih objektih, ki jih bodo morali strokovnjaki znova pregledati in oceniti dodatno škodo.

V Petrinji izpostavljajo srečno okoliščino, da je sredin potres stresel območje v večernih urah, ko niso izvajali del pregledovanja in saniranja že prej poškodovanih objektov. Prebivalci vasi ob žarišču potresa so noč preživeli v šotorih, ker so se bali spati v svojih hišah.

Nedaleč od Gline so morali ustaviti promet, ker se je ena stanovanjska hiša nagnila in je grozilo, da se bo zrušila na cesto. Iz štaba civilne zaščite so sporočili, da bodo hišo čim prej porušili, da bi zagotovili varnost prometa. Med drugim so zaprli promet tudi v središču Petrinje, da bi voznike in mimoidoče zavarovali pred morebitnim rušenjem že prej v potresu močno poškodovanih objektov.

Sredin potres z magnitudo 5 je bil eden močnejših izmed tistih, ki so stresli območje siško-moslavške županije po 28. decembru, ko so se tla prvič močneje stresla na tem območju. Začutili so ga tudi prebivalci v drugih delih Hrvaške, pa tudi v Sloveniji in Bosni in Hercegovini.