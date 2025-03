Potres prebivalce Neaplja pognal na ulice, spali v avtomobilih

Tresenje tal so občutili na širšem območju Neaplja. Ljudje so množično zapuščali domove in se zbirali na ulicah.

V mestu Pozzuoli so po zrušenju podstrešja iz ene hiš rešili ranjenega človeka. V kraju bodo danes zaprte šole, da pristojne oblasti preverijo stabilnost poslopij.

Na Flegrejskih poljih, največjem aktivnem evropskem supervulkanu, že nekaj časa beležijo številne šibke, pa tudi močnejše potrese. Maja lani je območje stresel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Najmočnejši sunek v takratnem nizu potresov je imel magnitudo 4,4.

Na tem območju že več kot deset let velja rumeno opozorilo, ki poziva k previdnosti. Italijanska vlada je po potresih maja lani začela pripravljati nove ukrepe in napovedala načrte za morebitno evakuacijo. Imenovala je tudi posebnega komisarja za to področje, čigar naloga je usklajevati ukrepe v regiji. K temu spada prilagajanje stavb v skladu z najsodobnejšimi protipotresnimi standardi.