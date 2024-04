Potres prekinil zasedanje Združenih narodov o Gazi: 'Zatresla si tla'

Združeni narodi so na družbenem omrežju delili posnetek trenutka, ko je potres zatresel dvorano, v kateri je potekalo zasedanje Združenih narodov. V času potresa je predsednica in glavna izvršna direktorica organizacije Save the Children (op. a. Reši otroke) ravno podajala poročilo o razmerah v od vojne razdejani Gazi.

Moč potresa je po poročanju tujih medijev znašala 4,8, epicenter potresa pa je bil v zvezni državi New Jersey. Po prvih poročilih v potresu ni bilo poškodovanih, prav tako pa tudi ni večje materialne škode. Po poročanju CNN so v New Yorku doslej zabeležili eno puščanje plinovoda, ni pa večjega vpliva na infrastrukturo.

Na družbenih omrežjih so uporabniki sporočili, da so potres čutili vse od Philadelphie do New Yorka in vzdolž Long Islanda. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je sporočila, da njena ekipa ocenjuje škodo, ki bi lahko nastala v potresu.

Za kratek čas so sicer zaprli nekatera letališča in prizemljili lete. Počasneje poteka tudi železniški in drugi javni promet. Pristaniške oblasti New Yorka in New Jerseyja sicer svarijo pred morebitnimi popotresnimi sunki, ki bi lahko sledili potresu.