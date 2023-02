Potres razpolovil stezo na mednarodnem letališču

V katastrofalnem potresu z magnitudo 7,8, ki je prizadel Turčijo in Sirijo, je umrlo na tisoče ljudi, številni so ranjeni, uničenih je več tisoč zgradb. O tem, kakšne posledice je pustilo tresenje tal, zgovorno pričajo tudi posnetki in fotografije. Na družbenih omrežjih se je tako pojavil posnetek vzletno-pristajalne steze na mednarodnem letališču Hatay, ki se je ob potresu razpolovila.

Zaradi močnega potresa, ki je v ponedeljek zjutraj prizadel Turčijo, ne delujejo tri večja letališča – Hatay, Kahramanmara in Gaziantep. Leti so odpovedani, na zadnji dveh lahko pristajajo in vzletajo le letala s humanitarno pomočjo in reševalnimi ekipami.

Po zadnjih podatkih je potres, ki je prizadel jug Turčije in sever Sirije terjal že več kot 4300 življenj. Samo iz Turčije hkrati poročajo o več kot 15.000 ranjenih, številni pa so še vedno ujeti pod ruševinami. Reševalci so se vso noč trudili, da bi prišli do njih, ponekod pa reševalne napore ovira tudi močno deževje.

Letališče Hatay, katerega vzletno-pristajalna steza je bila v potresu močno poškodovana, pa so povsem zaprli. Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek, na katerem so vidne razsežnosti škode, ki je ob tem nastala.

Kot je znano, so se tla v ponedeljek prvič stresla ob 4.17 po lokalnem času. Žarišče je bilo blizu turškega mesta Gaziantep, 60 kilometrov od meje s Sirijo, globina potresa je bila približno 18 kilometrov. Tresljaje je bilo čutiti na Cipru, v Libanonu in Egiptu, seizmologi pa so jih zabeležili celo na Grenlandiji. Sledilo je več deset popotresnih sunkov, preden se je čez štiri ure zgodil nov potres z magnitudo 7,5. Žarišče je imel prav tako na jugovzhodu Turčije, štiri kilometre jugovzhodno od mesta Ekinozu na globini deset kilometrov.

V potresih je po zadnjih podatkih umrlo več kot 3000 ljudi, več tisoč je ranjenih. Uničenih je najmanj 3500 objektov.

