Tujina

Potres stresel jug Hrvaške: 'Postelja se je zibala, neprijeten občutek'

18. 12. 2025 07.30

Avtor:
M.P.
Potres na Hrvaškem

Jug Hrvaške je v sredo zvečer stresel potres z magnitudo 4,4, a so njegovo moč kasneje zmanjšali na 3,9. Tresenje so čutili tudi čez mejo v Bosni in Hercegovini, zaznale pa so ga tudi potresne opazovalnice v Sloveniji.

O potresu, ki je v sredo okoli 23. ure stresel jug Hrvaške, so poročali številni tamkajšnji prebivalci, piše Net.hr. Medtem ko so nekateri poročali o močnem, čeprav kratkem tresenju in zibanju postelje, pa so drugi izpostavili, da tresenje ni bilo tako intenzivno.

Potres na Hrvaškem
Potres na Hrvaškem
FOTO: EMSC

Potres so čutili tudi v sosednji Bosni in Hercegovini, kjer je eden od uporabnikov spleta zapisal: "Komaj opazen." V le desetih minutah so prejeli skoraj 250 komentarjev.

Potres z magnitudo 4,4 so zaznale tudi potresne opazovalnice Agencije RS za okolje. Kot so poročali, je opazovalnica v Mojstrani ob 23.07 v Jadranskem morju zabeležila potres z magnitudo 4,5.

Po podatkih Evropskega mediteranskega seizmološkega centra je bil epicenter v Jadranskem morju, približno 30 kilometrov od Pelješkega mostu in na globini 10 kilometrov. Kasneje so magnitudo zmanjšali na 3,9. Tla so se stresla okoli 23.08.

brabusednet
18. 12. 2025 08.53
A most še stoji.
Delavec_Slo
18. 12. 2025 08.48
Samo daje Hrvaška na krožniku vsak dan!
but_the_ppl_are_retarded
18. 12. 2025 08.39
Bolje, da ziba, kot, da žulji.
