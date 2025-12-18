Potres stresel jug Hrvaške: 'Postelja se je zibala, neprijeten občutek'

O potresu, ki je v sredo okoli 23. ure stresel jug Hrvaške, so poročali številni tamkajšnji prebivalci, piše Net.hr . Medtem ko so nekateri poročali o močnem, čeprav kratkem tresenju in zibanju postelje, pa so drugi izpostavili, da tresenje ni bilo tako intenzivno.

Potres so čutili tudi v sosednji Bosni in Hercegovini, kjer je eden od uporabnikov spleta zapisal: "Komaj opazen." V le desetih minutah so prejeli skoraj 250 komentarjev.

Potres z magnitudo 4,4 so zaznale tudi potresne opazovalnice Agencije RS za okolje. Kot so poročali, je opazovalnica v Mojstrani ob 23.07 v Jadranskem morju zabeležila potres z magnitudo 4,5.

Po podatkih Evropskega mediteranskega seizmološkega centra je bil epicenter v Jadranskem morju, približno 30 kilometrov od Pelješkega mostu in na globini 10 kilometrov. Kasneje so magnitudo zmanjšali na 3,9. Tla so se stresla okoli 23.08.