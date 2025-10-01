Potres ubil najmanj 60 ljudi, reševalci se prebijajo čez ruševine

Prebivalci območij, ki jih je prizadel potres, so noč preživeli spali na ulicah. Posnetki v lokalnih medijih so pokazali, da so se ljudje v trenutku udarca držali drug drugega.

Potres je v torek malo pred 22. uro po lokalnem času stresel obalo mesta Bogo v provinci Cebu v osrednji regiji Visayas, kar je povzročilo izpade električne energije in zrušenje stavb, vključno s cerkvijo, staro več kot 100 let, poročajo mediji.

Razmere na terenu se spreminjajo iz minute v minuto, je dejal Rafaelito Alejandro, namestnik direktorja Urada za civilno zaščito. Dejal je, da so prejeli poročila o "kar 60 smrtnih žrtvah". V provinci Cebu, eni najbolj priljubljenih turističnih destinacij na Filipinih, živi 3,4 milijona ljudi. Mednarodno letališče Mactan-Cebu, drugo najbolj prometno letališče v državi, po potresu ostaja odprto.

Potres je najhuje prizadel občino San Remigio. Alfie Reynes, namestnik načelnika San Remigija, je pozval k dostavi hrane in vode evakuiranim, pa tudi težke opreme za pomoč reševalcem. "Močno dežuje in ni elektrike, zato resnično potrebujemo pomoč, zlasti v severnem delu, ker primanjkuje vode, potem ko je potres poškodoval dovodne cevi," je Reynes povedal za radio DZMM.

Agencije za spremljanje potresov so ocenile globino potresa na približno 10 kilometrov in zabeležile več popotresnih sunkov, od katerih je bil najmočnejši z magnitudo 6. Po potresu ni bilo nevarnosti cunamija.