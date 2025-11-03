Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Potres v Afganistanu terjal najmanj 20 življenj, poškodovana znamenita mošeja

Kabul , 03. 11. 2025 06.48 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
0

Sever Afganistana je stresel potres z magnitudo 6,3, v katerem je po dosedanjih podatkih oblasti umrlo najmanj 20 ljudi, 320 jih je poškodovanih. V potresu je bila poškodovana znamenita Modra mošeja v tretjem največjem afganistanskem mestu Mazar-e-Šarif.

Potres je območje prizadel danes ob 1. uri po krajevnem času (v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem), njegovo žarišče pa je bilo po podatkih ameriškega seizmološkega inštituta USGS v provinci Samangan blizu mesta Mazar-e-Šarif na globini 28 kilometrov pod površjem. Tresenje tal so čutili tudi v afganistanski prestolnici Kabul.

V provincah Samangan in Balkh je po dosedanjih podatkih afganistanskega ministrstva za zdravje umrlo najmanj 20 ljudi, najmanj 320 jih je poškodovanih. Oblasti opozarjajo, da bi utegnilo število smrtnih žrtev še narasti. 

Modra mošeja
Modra mošeja FOTO: Shutterstock

V potresu je bila poškodovana znamenita Modra mošeja v Mazar-e-Šarifu.

Afganistan je močan potres z magnitudo 6 prizadel že konec avgusta. Najsmrtonosnejši potres v novejši zgodovini Afganistana je po podatkih oblasti zahteval več kot 2200 življenj, skoraj 4000 ljudi je bilo poškodovanih, uničenih pa 7000 stavb.

Afganistan pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš, ki leži blizu stičišča evrazijske in indijske tektonske plošče.

potres afganistan
Naslednji članek

Po kaosu pridržali 37 oseb, tudi nekdanjega košarkarja Vladimirja Štimca

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330