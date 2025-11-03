Potres v Afganistanu terjal najmanj 20 življenj, poškodovana znamenita mošeja

Potres je območje prizadel danes ob 1. uri po krajevnem času (v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem), njegovo žarišče pa je bilo po podatkih ameriškega seizmološkega inštituta USGS v provinci Samangan blizu mesta Mazar-e-Šarif na globini 28 kilometrov pod površjem. Tresenje tal so čutili tudi v afganistanski prestolnici Kabul.
V provincah Samangan in Balkh je po dosedanjih podatkih afganistanskega ministrstva za zdravje umrlo najmanj 20 ljudi, najmanj 320 jih je poškodovanih. Oblasti opozarjajo, da bi utegnilo število smrtnih žrtev še narasti.
V potresu je bila poškodovana znamenita Modra mošeja v Mazar-e-Šarifu.
Afganistan je močan potres z magnitudo 6 prizadel že konec avgusta. Najsmrtonosnejši potres v novejši zgodovini Afganistana je po podatkih oblasti zahteval več kot 2200 življenj, skoraj 4000 ljudi je bilo poškodovanih, uničenih pa 7000 stavb.
Afganistan pogosto prizadenejo potresi, zlasti v gorovju Hindukuš, ki leži blizu stičišča evrazijske in indijske tektonske plošče.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.