Potres v Afganistanu terjal najmanj 20 življenj, poškodovana znamenita mošeja

Potres je območje prizadel danes ob 1. uri po krajevnem času (v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem), njegovo žarišče pa je bilo po podatkih ameriškega seizmološkega inštituta USGS v provinci Samangan blizu mesta Mazar-e-Šarif na globini 28 kilometrov pod površjem. Tresenje tal so čutili tudi v afganistanski prestolnici Kabul.

V provincah Samangan in Balkh je po dosedanjih podatkih afganistanskega ministrstva za zdravje umrlo najmanj 20 ljudi, najmanj 320 jih je poškodovanih. Oblasti opozarjajo, da bi utegnilo število smrtnih žrtev še narasti.