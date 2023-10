Potres v Afganistanu terjal več kot 2400 žrtev

Na hudo naravno nesrečo se je včeraj odzvalo tudi slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. "Globoko smo užaloščeni zaradi tragične izgube številnih življenj in uničenja v včerajšnjem potresu," so zapisali na ministrstvu. "Naše misli so z žalujočimi družinami in poškodovanimi," so dodali.