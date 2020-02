Potres v Albaniji povzročil za skoraj milijardo evrov škode

Po hudem potresu novembra lani so v 11 občinah so po navedbah pristojnega ministra Bledija Cucija našteli 50.000 poškodovanih objektov.

Minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Cuci je danes pojasnil, da je Tirana poročilo o škodi pripravila v skladu s standardi EU, Svetovne banke in Združenih narodov.

Po ugotovitvah pristojnih je bilo prizadetih 202.291 ljudi v 11 občinah. Evis Sulko, ki je pri Svetovni banki pristojna za Albanijo, je izpostavila, da je potres povzročil škodo v višini 7,5 odstotka albanskega bruto domačega proizvoda in povzročil upočasnitev gospodarske aktivnosti.

"Stopnja rasti je bila ob koncu lanskega leta nižja, projekcije pa kažejo, da bo tako tudi letos," je dejala. Napovedano 3,5-odstotno stopnjo rasti so znižali na 3,2 odstotka.

Brian Williamsiz Združenih narodov je Albanijo pozval, naj izboljša varnostne standarde v gradbeništvu. Albanske oblasti so sicer obtožile več ljudi, ki naj bi bili odgovorni za to, da so se v potresu porušile stavbe. Obtožnice jih bremenijo umora in zlorabe oblasti.

Žarišče potresa, ki je 26. novembra stresel državo, je bilo približno deset kilometrov severno od Drača in 30 kilometrov zahodno od Tirane v Jadranskem morju na globini desetih kilometrov.