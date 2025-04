Potres v Mjanmaru: 63-letnica pod ruševinami preživela 91 ur

Iz mjanmarske prestolnice Nepjido so gasilci danes sporočili, da so po 91 urah izpod ruševin rešili 63-letno žensko, ki je sedaj v bolnišnici. Ob času potresa ob 12.51, ki je z magnitudo 7,7 v petek stresel državo, so se medtem po državi oglasile sirene ob minuti molka v okviru sedemdnevnega žalovanja.

V najbolj prizadetih območjih blizu žarišča potresa, mesta Sagaing, pa vse do prestolnice, so bila uničena številna civilna in verska poslopja v tej večinsko budistični državi. Opozicijska vlada v senci ocenjuje, da je bilo v potresu prizadetih več kot 8,5 milijona ljudi. Mjanmar šteje več kot 54 milijonov prebivalcev.

Mednarodni budistični informacijski center je sporočil, da je bilo samo na širšem območju Sagainga delno ali popolnoma uničenih več kot 2000 samostanov in pagod. O uničenju verskih poslopij poročajo tudi iz drugega največjega mesta v državi in nekdanje prestolnice Mandalaj, in starodavnega mesta Bagan, ki sodi v svetovno kulturno dediščino.

Humanitarne organizacije medtem na prizadetih območjih opozarjajo na velike potrebe po zatočiščih, hrani, čisti vodi, sanitarijah in zdravniški oskrbi, medtem ko nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Ob tem se pojavlja bojazen, da bi zaradi ponekod še vedno potekajočih spopadov z uporniškimi skupinami lahko prišlo do motenj pri dostavi pomoči. Pri iskanju preživelih pomaga okoli tisoč reševalcev iz tujine. Težave imajo tudi pri zbiranju informacij o potrebah, saj je ohromljena pomembna infrastruktura in so omejene komunikacije.