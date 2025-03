Potres v Mjanmaru: najmanj 1644 žrtev, 3400 poškodovanih

Število smrtnih žrtev mjanmarskega potresa je po podatkih vladajoče hunte preseglo 1644, od tega več kot polovica v mestu Mandalaj, drugem največjem mestu v državi z 1,7 milijona prebivalcev. Več kot 3400 ljudi je ranjenih.

V ruševinah enega od stanovanjskih blokov v Mandalaju naj bi bilo po navedbah predstavnika Rdečega križa ujetih več kot 90 ljudi. Samo v tem mestu naj bi bilo sicer po oceni oblasti poškodovanih več kot 1500 poslopij.

Potres, ki so ga čutili tudi v več sto kilometrov oddaljenih mestih v sosednjih državah, je uničeval stavbe in podiral mostove, številne ceste po državi so neprevozne.

Kot poroča tiskovna agencija Reuters, so iz ameriške geološke službe ocenili, da bi število smrtnih žrtev v Mjanmaru lahko preseglo 10.000, izgube pa bi lahko presegle letno gospodarsko proizvodnjo države.

Na najbolj kritičnih mestih sicer že posredujejo reševalci. "Ljudi odkopavamo z golimi rokami," je eden od njih povedal za BBC.