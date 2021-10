Potres v Pakistanu: 20 mrtvih, številni ranjeni

Potres se je zgodil v provinci Beludžistan. Kot poroča BBC, je imel potresni sunek magnitudo 5,9. Tresenje tal je povzročilo zrušenje številnih stavb, pod ruševinami pa so ostali ujeti ljudje. Oblasti so sporočile, da so doslej potrdili 20 smrtnih žrtev, a da bo številka najverjetneje še narasla. Prav tako poročajo o več kot 150 ranjenih. Med mrtvimi je veliko otrok in žensk, številni pa so umrli, ko so se nanje zrušile stavbe, še dodajajo oblasti.