Razpoka v zemlji, dovolj globoka za 13-nadstropno stavbo

V naselju Tepehan v jugovzhodni Turčiji, z okoli 4500 prebivalci, je potres poškodoval zgolj nekaj 10 hiš, kljub temu se bo najverjetneje zapisal v zgodovino. Ko so se tla stresla z magnitudo 7.8, se je zemlja sredi naselja pretrgala na pol in sredi oljčnega nasada je nastal kanjon, na nekaterih delih celo širši od nogometnega igrišča in globok za približno 13-nadstropno stavbo.

Na dnu kanjona je moč videti kot nekakšne otoke oljčnih nasadov, ki so bili nekoč eno samo polje oljk.

"Šlo je za neverjeten pok, kot bi bil na bojišču," trenutek, ko se je zemlja dobesedno razpočila, opisuje eden od domačinov.