Potres v Turčiji 'zradiral' 16 zgradb, ena oseba umrla

Včeraj zvečer je severozahod Turčije stresel močan potres z magnitudo 6,1. Prizadeta je predvsem provinca Balikesir, kjer je umrla ena oseba.

81-letna ženska je umrla kmalu po tem, ko so jo potegnili izpod ruševin v mestu Sindirgi, kjer je bil epicenter potresa, je sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Zaradi potresnih sunkov se je zrušilo 16 stavb, 29 ljudi pa je bilo poškodovanih, je dodal. V ruševinah sta ostali ujeti najmanj dve osebi, poroča NBC News.

Turška agencija za obvladovanje nesreč je sporočila, da so potres zabeležili ob 19:53 po lokalnem času, čutili pa so ga vse do Istanbula.