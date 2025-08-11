Potres v Turčiji 'zradiral' 16 zgradb, ena oseba umrla

Včeraj zvečer je severozahod Turčije stresel močan potres z magnitudo 6,1. Prizadeta je predvsem provinca Balikesir, kjer je umrla ena oseba.
81-letna ženska je umrla kmalu po tem, ko so jo potegnili izpod ruševin v mestu Sindirgi, kjer je bil epicenter potresa, je sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Zaradi potresnih sunkov se je zrušilo 16 stavb, 29 ljudi pa je bilo poškodovanih, je dodal. V ruševinah sta ostali ujeti najmanj dve osebi, poroča NBC News.
Turška agencija za obvladovanje nesreč je sporočila, da so potres zabeležili ob 19:53 po lokalnem času, čutili pa so ga vse do Istanbula.
Odzval se je tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je v izjavi na družbenem omrežju X vsem prizadetim zaželel hitro okrevanje in dodal, da vsa prizadevanja za pomoč pozorno spremljajo. "Naj bog varuje našo državo pred kakršno koli nesrečo," je zapisal.
Iskalne in reševalne akcije so sicer zaključene, po besedah notranjega ministra pa ni znakov resne škode ali žrtev. Fotografije iz Sindirgija sicer prikazujejo popolnoma porušene zgradbe ter kupe zvite kovine in ruševin.
- FOTO: Profimeda
Turčija se nahaja na stičišču treh glavnih tektonskih plošč, zaradi česar je pogosto izpostavljena seizmični aktivnosti.
Februarja 2023 je v potresu z magnitudo 7,8, ki je opustošil jugovzhodno regijo države, umrlo več kot 50.000 ljudi. Še 5000 ljudi je umrlo v sosednji Siriji. Več kot dve leti po potresu je še vedno več 100.000 ljudi razseljenih.
