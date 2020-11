Število žrtev narašča, prebivalci v strahu pred močnimi popotresnimi sunki

V turškem mestu Bajrakli, ki ga je potres najbolj prizadel, reševalci danes nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Vendar pa se upanje, da bodo pod ruševinami stavb našli preživele, zmanjšuje, je sporočila turška vladna agencija za nesreče. Kot poroča AP, območje še vedno stresajo močni popotresni sunki, zato so prebivalci v strahu in ostajajo zunaj stavb.

Potres z epicentrom med Samosom in turško obalo, ki mu je kasneje sledil manjši cunami, je najhuje prizadel predvsem zahodno obalo Turčije in območje Izmirja, tretjega največjega turškega mesta z več kot tremi milijoni prebivalcev.

Manj prizadeta je bila grška stran. Na Samosu sta umrla najstnika, ki sta se vračala iz šole, nanju pa se je zrušila stena, več ljudi je utrpelo poškodbe. Z območja so sicer poročali predvsem o gmotni škodi, kot so poškodovane stavbe, in poplavah zaradi cunamija.