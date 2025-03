Potres v Zagrebu: 'Celotna zgradba je vibrirala'

Epicenter je bil kilometer globoko, največ odzivov pa je prišlo z območja Novega Zagreba, poroča Net.hr. "Kar močan udarec." "Precej glasen zvok. Prebudil me je. Novi Zagreb – vzhod." "Dvakrat je na kratko streslo." "Bila sem v postelji. Slišati je bilo, kot da bi nekaj padlo na tla."

Zanimivo je bilo tudi opažanje Zagrebčana. "Minuto, dve pred potresom sem skozi odprto okno slišal, kako so se golobi vznemirili, nato pa sem začutil močan udar in rahlo tresenje," je sporočil.

V Zagrebu so v soboto obeležili pet let od uničujočega potresa z magnitudo 5,5, ki je zahteval eno smrtno žrtev in poškodoval več kot 20.000 objektov. Več tisoč jih še vedno čaka na obnovo.