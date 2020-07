Potres z magnitudo 4,2 stresel Mostar

Evropsko-mediteranski seizmološki center poroča, da je južno Bosno in Hercegovino stresel potres 4,2 stopnje po Richterjevi lestvici. Tresenje tal so najbolj občutili prebivalci Mostarja, a tudi na Hrvaškem. Za zdaj podatkov o poškodovanih in gmotni škodi ni.

Okrog 10.45 so seizmografi zaznali potres na globini 10 kilometrov z epicentrom pri kraju Blagaj v Hercegovini, približno 13 kilometrov od Mostarja. Potres so začutili tudi prebivalci Širokega Brijega, Čitluka in Ljuboškega. "Občutiti je bilo zibanje tal, ki je trajalo približno 5–6 sekund. Mostar je pošteno streslo. Bilo je strašno kot bomba,"je povedal eden od občanov. icon-expand Mostar Potres so čutili tudi na Hrvaškem, predvsem v Dubrovniku. "Stresla se je cela hiša," je za Večernji listpovedal eden od prebivalcev mesta. Na Hrvaškem, predvsem v Zagrebu, se sicer še vedno zelo dobro spomnijo uničujočega potresa, ki se je zgodil letos in v katerem je življenje izgubila ena oseba. Gmotna škoda pa je bila ogromna.